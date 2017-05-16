Eski örgüt üyesi PKK ve DEAŞ arasındaki gizli anlaşmayı itiraf etti

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen ve Sincar ilçesinde tanınan bir aileden gelen Ezidi militan, AA muhabirine PKK saflarında kaldığında örgüt içerisinde gördüklerini ve karşılaştıklarını anlattı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014 tarihinde Sincar'daki Ezidilere saldırmasından sonra, meydana gelen güvenlik boşluğundan dolayı PKK'nın tuzağına düştüklerini belirten Ezidi militan, örgütün askeri kamplarında iki yıl 4 ay boyunca aktif görev yaptığını itiraf etti.

Sincar'da PKK saflarında kaldığı süre boyunca örgütün gerçek yüzünü diğer Ezidiler gibi yavaş yavaş görmeye başladığını söyleyen eski PKK militanı, örgütün Ezidileri kandırmak için DEAŞ ile savaşıyormuş imajı verdiğini söyledi.

PKK'nın Sincar'da DEAŞ ile gizli bir şekilde anlaştığı gerçeğini ortaya çıkaran Ezidi militan, "PKK, Şengal (Sincar) ilçe sınırlarında bazı bölgeleri ele geçirmek için DEAŞ ile anlaştığını fark ettim. PKK, Ezidi Kürtleri tatmin etmek için, DEAŞ'ın bazı bölgelerden anlaşmalı bir şekilde geri çekilmesini istedi. Bu şekilde DEAŞ ile savaşıyor imajı vermeye çalıştı." dedi.

PEŞMERGELERLE SAVAŞMA TALİMATI

PKK ile DEAŞ arasında yapılan çok gizli görüşmeleri takip etmesi sonucu fark ettiğini aktaran Ezidi militan, "DEAŞ militanları birkaç defa PKK'lıların kıyafetiyle Şengal'deki askeri kamplarımıza geldi." bilgisini verdi.

Her iki taraf arasındaki gizli ilişkinin ortaya çıkmasından sonra, PKK tarafından öldürülmekle tehdit edildiğini belirten Ezidi militan, "PKK'nın üst düzey sorumluları açık bir şekilde DEAŞ ile ilişkilerini inkar etmeyip, sessiz kalmamı istediler." diye konuştu.

"Şengal'de PKK'lıların DEAŞ ile görüşmesinin ortaya çıkmasından sonra Ezidilerin nasıl kandırıldığını anlamaya başladık." diyen Ezidi militan, "Bunun üzerine PKK, Ezidilerin Peşmergelerle savaşması için talimat verdi. Ezidiler bunu reddedip silah bırakmaya başladı. Benimde ayrılma sebebim oldu." dedi.

PKK VE İRANLI ASKERLER ARASINDA GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Sincar'daki PKK militanları ve İran'ın askeri komutanları arasında çok güçlü ilişkilerinin olduğunu da itiraf eden Ezidi militan bu konuda şunları söyledi:

"PKK sürekli bir şekilde İran ile olan ilişkilerini gizli tutmaya çalışıyordu. İranlı askeri yetkililer, Şengal'i ziyaret ederken, Ezidileri askeri kamplardan uzak tutmaya çalışıyordu. Sadece PKK'nın üst düzey yöneticileri İranlı askeri yetkililerle görüşüyordu."

EZİDİ ÇOCUKLARIN SİLAH ALTINA ALINMASI

"Ezidi çocukların geleceği büyük bir tehlike altındadır. PKK, Ezidi çocukları Şengal'den alıp İran, Kandil ve Suriye'ye gönderiyor." diyen Ezidi militan, "PKK saflarına kaldığım sürece gözlerimle gördüğüm bir başka rahatsız edici unsur ise, 8-9 yaşlarındaki Ezidi çocukların bile silah altına alınması ve eğitilmesiydi. PKK'nın tek amacı kan dökecek militan yetiştirmek. Ezidi çocukları bu esas üzerine eğitiyorlar."

Terör örgütleri DEAŞ ve PKK arasındaki gizli ittifak, Peşmerge'ye saldırı talimatı, İranlı yetkililerle görüşmeleri ve Ezidi çocukların silah altına alınmasından sonra, birçok Sincarlı'nın silah bıraktığını söyleyen Ezidi militan, "Şimdiye kadar bine yakın Ezidi silah bıraktı ancak 260 Ezidi PKK saflarında kalmaya devam ediyor. Onlar da silah bırakmalıdır. Birçok Ezidi, PKK'nın Kürt halkının çıkarları dışında hareket ettiğini biliyor." diye konuştu.