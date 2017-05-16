Görmez'den Kızgızistan'a FETÖ mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ziyarette bulunan Ergeşev ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.

Kırgızistan ile Türkiye'nin büyük tarihi bağları bulunan aynı milletin iki parçası olduğunu belirten Görmez, iki ülkenin ilişkilerinin artarak devam ettiğini söyledi.

Bağımsızlığına kavuşan Kırgızistan'ın her alanda yükselerek varlığını sürdürdüğünü ifade eden Görmez, Orta Asya'da bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığının ilk ilişki kurduğu ve beraber çalışmalar yaptığı ülkenin Kırgızistan olduğunu aktardı.

Görmez, 22 yıl önce Oş şehrinde iki ülkenin birlikte kurduğu ilahiyat fakültesinin bütün bölgeye örnek olduğunu vurgulayarak, fakültenin her türlü yanlış ideolojinin Kırgızistan'a girmesinde en büyük engel teşkil ettiğini kaydetti.

Oş'taki fakültenin bütün eğitim hayatında aktif olması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirten Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın, yaptığı ziyarette bazı talepleri oldu. Birincisi Bişkek başkentini güzelleştirecek büyük bir cami ve İslam mabedinin yapılmasıydı. İkincisi ise din görevlilerinin hizmet içi eğitimden geçirilmesi oldu. Kırgızistan'ı ziyaret ettiğimde Sayın Başbakan da bu taleplerini tekrarladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü talebi ise bir İman Vakfı kurarak Kırgızistan'ın dini, ilmi ve fikri hayatı bizlerle birlikte geliştirme çabası oldu. Bütün bu alanlardaki gelişmelerden biz mutlu olduk."

Kırgızistan'ın bağımsızlığına kavuştuğu andan itibaren kendi topraklarına girmek isteyen yanlış ideolojileri engellemek için çok çaba harcadığını vurgulayan Görmez, "Bütün bu mücadelede en büyük yardımcısı Türkiye oldu. Türkiye'den de sizin yanınızda bu mücadeleyi en çok veren Diyanet İşleri Başkanlığı oldu." dedi.

AYNI ACILARI İSTEMİYORUZ

15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ yapılanması konusunda Kırgızistan'ın henüz üzerine düşeni yapmadığını kaydeden Görmez, şöyle konuştu:

"Sizinle bu ziyaretinizle konuşmak istediğim bir husus da Asya'da İslam'ın ve Türkiye'nin ismini kullanarak yapılanan FETÖ yapılanması olacak. Biz, Kırgızistan'ı canımızdan ayırmayız. Kırgızistan'ın ayağına batan dikeni, biz kalbimiz batmış gibi hissederiz. Şunu çok iyi biliniz ki Kırgızistan'ın zarar görmesi, bizim zarar görmemiz demektir. Bütün bu yanlış ideolojileri açık yapanlar var bir de gizli yapanlar var. Açık yapanlarla mücadele etmek kolaydır. Ama sureti haktan görünerek sizin bütün yapılarınıza sızan yapılarla mücadele etmek zordur. Biz bunu ülke olarak acı acı yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Başka dost ve kardeş ülkelerin aynı acıları yaşamasını istemiyoruz. Bunu hiçbir siyasi mülahaza ile değil, sadece kardeşlik mülahazası ile dini ve manevi bir mülahaza ile söylüyorum. 20 senedir, 30 senedir kendi ülkenizi diğer yanlış ideolojilerden koruduğunuz gibi bu FETÖ yapılanmasından da koruyunuz. Korumanız için her türlü desteği vermeye hazırız. Diyanet İşleri Başkanlığı daima yanınızdadır. 25 yıldır birlikte yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır."

Görmez, ziyarette ayrıca Oş üniversitesindeki ilahiyat fakültesi, Kırgızistan'ın talebi üzerine kurulan İmam Hatip Lisesinin geleceği, yapımı devam eden caminin bir an önce tamamlanması ve sadece bir cami olarak değil Kırgızistan'a hizmet veren bir müesseseye dönüşmesi, İman Vakfı ile yapılan sözleşme gereği tercüme edilecek kitaplar, ilmi çalışmalar ve din gönüllülerine verilecek eğitimler konusunda görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

"TECRÜBELERİNİZ ÖNEMLİ"

Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Ergeşev de iki ülke arasındaki iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kırgızistan'a din alanında yapılan yatırımlar için teşekkür eden Ergeşev, Türkiye'nin Kırgızistan'da inşa ettiği caminin faaliyete geçmesini beklediklerini, caminin inşası ile iki ülke arasındaki dostluğun da pekiştiğini söyledi.

Ergeşev, "İlerleyen zamanlarda da iş birliklerimiz açısından Türkiye'nin tecrübelerini almamız gerekmektedir. Kırgızistan açısından ihtiyacımız vardır. Ayrıca dilimiz, dinimiz bir olduğu için de bu iş birliklerinin ilerlemesi gerekmektedir." dedi.