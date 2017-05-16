Kuzey Irak'a hava operasyonu: 11 terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 16.5.2017 18:57 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 19:03
Kuzey Irak'a hava operasyonu: 11 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk tespitleri göre 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bugün sabah ve öğleden sonra, Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen teröristlere yönelik Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve silahlı İHALAR ile hava harekatı düzenlendi.

Terör örgütüne ait üs bölgeleri, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzileri ateş altına alındı. Ateş altına alınan tüm hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. İlk tespitlere göre 11terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
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Kuzey Irak'a hava operasyonu: 11 terörist öldürüldü
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