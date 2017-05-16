Şehit savcı ile ilgili sosyal medya paylaşımları yapan avukat tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Alper hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan avukat Ayşe Rabia Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Ayşe Rabia Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

BÖYLE BEDDUA ETMİŞTİ

Avukat A.R.Y.,Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından, Facebook hesabından, 'Bugün bir kez daha anladım ki ilahi adalette zaman aşımı yok. Masum insanları üç beş çapulcunun iftirası ile tutukla, yuvaları dağıt, gerçek FETÖ'cüleri akla, ondan sonra kahraman olarak boy göster, Hesap günü çok yakın. Bize şah damarımızdan yakın olan Rabbime şükürler olsun' paylaşımında bulunmuştu.

KOMİK SAVUNMA: YAKINIMI KASTETTİM

Tepkilerin artması üzerine açıklama yapan A.R.Y.,paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Özel sayfamda yaptığım paylaşımımda isim yoktu. Başsavcı Alper'i kastetmedim, bir yakınımı kastettim. Amaç dışına çıktı, yanlış anlaşıldı. Ben de Başsavcı Bey'in ölümüne bir insan ve hukukçu olarak üzüldüm. Paylaşım yanlış anlaşıldığı için kaldırdım" demişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşım üzerine soruşturma başlatmıştı. Ayşe Rabia Y, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.