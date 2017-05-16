Trump’ın en zor görüşmesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün baş başa ve heyetlararası gerçekleştirilecek görüşmeler dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli Washington Post gazetesindeki editöryal yazıda "Türkiye ile ABD arasında son zamanlarda artan fikir ayrılıkları nedeniyle Erdoğan'la görüşme ABD Başkanı'nın bu zamana kadar bir yabancı liderle yaptığı en zor görüşme olacak. Trump, Erdoğan'a karşı dengeli bir tutum izlemeli" denildi. İngiliz Financial Times gazetesinde, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile Trump'ın Washington'daki buluşması siyaset sahnesinin merkezinde olacak" ifadeleri yer alırken NB C News Trump'ın YPG 'yi silahlandırma kararı nedeniyle Erdoğan ile görüşmenin zorlu" geçeceği yorumu yapıldı.