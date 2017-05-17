teknesine kaçak sigara u

Giriş Tarihi: 17.5.2017 07:49 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 07:50
Balıkçı teknesine kaçak sigara operasyonu

'de bir teknesinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre önce terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlamak amacıyla yurda deniz yoluyla kaçak sigara sokulduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Kireçburnu Mahallesi Mısır Caddesi'nin sahil kesiminde bir hafta dilenci, çaycı ve bekçi görünümünde gezerek önlem aldı.

Ekipler, bu sabah bir teknesiyle kaçak sigaraların bölgeye nakledildiğini ve kamyonete yüklendiğini belirleyerek başlattı.

Deniz polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 19 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, söz konusu sigaraların miktarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Balıkçı teknesine kaçak sigara operasyonu
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