FETÖ'cü müfettişin hainliği!

Erzurum'da görülen FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan Milli Eğitim Maarif Müfettişi Yasin Şengül'ün topladığı himmetleri ve personel bilgilerini, örgütün Bilgi Belge Mesulü Müdür yardımcısına depolattırıp ele başı Fetullah Gülen'e aktardığı belirtildi.





15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Maarif Müfettişi Yasin Şenğül, geçen 4 Ocak günü tutuklanarak cezaevine kondu. Yasin Şenğül hakkında hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şenğül hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan ise 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede, etkin pişmanlıktan faydalanan üç tanık, Yasin Şenğül'ü teşhis etti ve hakkında ifade verdi. Tanık ifadelerine göre Yasin Şenğül'ün emniyet mensuplarına, onların gruplarındaki imamlara, müdür yardımcılarına ve müdürlerine il abiliği yaptığı belirtildi. 19 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock kullandığına vurgu yapılan iddianamede, Yasin Şenğül'ün 2015 yılına kadar Muş'ta komiser yardımcıları grubunda görevli imam olup, terör örgütü içerisinde yaptığı eylemlerden dolayı yükselerek Erzurum'a tayin edildiği belirtildi. Erzurum polis yapılanmasında il abiliğine kadar yükseldiği vurgulanan iddianamede, Yasin Şenğül'ün öğretmenlerden topladığı himmetleri ve personel bilgilerini, örgütün Bilgi Belge Mesulü Müdür Yardımcısına depolattırdığı bildirildi.

'İSİMSİZ MEKTUPLARLA SORUŞTURMA AÇILIYOR'

Yasin Şenğül'ün depolanan bu bilgileri terör örgütü ele başı Fetullah Gülen ve üstlerine aktardığı ifade edildi. Gözaltına alınıncaya kadar Yasin Şenğül'ün görev yaptığı hatırlatılan iddianamede şöyle denildi:

"Hücre tipi yapılanmada grupların bağlı olduğu her bir müdür yardımcısının baktığı grubun yanında, özel olarak ifa ettiği görevlerinden olan bilgi-belge mesulünün önemi, tuttuğu- sakladığı flash bellekleri nedeniyledir. Bu flash belleklerinde personelin temas ettiği menfi (olumsuz) ya da müspet (olumlu) herkesin bilgileri bulunur. Menfi kişiler hakkında açıkları, hataları, bunlara ilişkin bilgi belge örnekleri biriktirip, isimsiz, imzasız mektuplar ile kişilerin idari ve adli soruşturmalara uğramaları sağlanır. Bu şekilde menfi görülen personelin yerine örgüt üyelerinin gelmesi için çalışmalar yapılır. Şüpheli Yasin Şenğül'ün kendisine bağlı olan Hüsnü Cemal Keleş ve Alparslan Yiğit'e toplattığı bilgiler ile gerekse de gruplarda toplanan himmet adı altındaki para ile 15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan silahlı darbede aktif rol almıştır. Topladığı bilgileri, bilgi belge mesulu olarak görevlendirdiği kişiler vasıtası ile kullanmış, şikayet ettikleri kişilerin, kamu görevlilerinin boşalttıkları yerlerede kendi elamanlarını getirtip, darbenin hazırlanmasında aktif rol oynamıştır."

MUŞ MİLLİ EĞİTİM SİTESİNDE ŞENĞÜL HALA BAŞKAN

Erzurum 2'nci Ağır Ceza mahkemesi'nde dün ilk kez hakim karşısına çıkarılan Yasin Şenğül, suçmaları kabul etmedi. Meslekten ihraç edilen Yasin Şenğül, ByLock kullanmadığını öne sürdü. Erzurum'a tayin edilmesinin zorunlu dördüncü bölge görevini tamamlamak için olduğunu iddia eden Yasin Şenğül, "Öğretmenlerde topladığım himmetleri üstlerime aktardığım söyleniyor, banka kayıtlarım incelendiğinde böyle bir şey olmadığı görülecektir. Bilgi, belgeleri depolattırdığıma yönelik bir tanık iddianamede göremedim. Bu bilgileri yurt dışına nasıl göndermişim somut bir delil yok. 15 Temmuz akşamı evimdeydim, sadece eş, dost ve akrabalarımla telefonla konuştum. Bunlar kayıtlar ile tespit edilebilir" diye konuştu.

Mahkeme eksik hususların giderilmesi için ertelendi. Öte yandan Muş Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde meslekten ihraç edilen ve FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Yasin Şenğül'ün halen Maarif Müfettişleri 1'inci Grup Başkanı olarak listede yer aldığı tespit edildi.