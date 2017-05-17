FETÖ'nün vakıflarında 10,5 milyon zarar oyunu

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan vakıflara yönelik hazırlanan iddianamelerde, vakıfların 10 milyon 500 bin lira zarara uğratıldığı tespitine yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan Akyazılı Orta ve Yu¨ksek Öğretim Vakfı, Akyaka Vakfı, Muzaffer Tuzcuoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ile Türkiye Öğretmenler Vakfına yönelik hazırlanan ve İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 iddianamede, FETÖ/PDY'nin dernek ve vakıflar üzerinden nasıl örgütlendiği anlatılırken, örgütün dini, milli ve insani söylemlerde bulunarak sivil toplum örgu¨tlenmesini teşvik eden dernek ve vakıflarla ilgili yasal du¨zenlemeleri suistimal ettiğine vurgu yapıldı.

Dernek ve vakıfların vergi muafiyetine sahip olması ve sıkı bir denetim mekanizmasına sahip olmaması nedeniyle örgu¨tu¨n bazı dernek ve vakıfları ele geçirdiği, bunlar üzerinden örgütlenen FETÖ'nün halka şirin görünen faaliyetlerde bulunarak propaganda yaptıklarına dikkat çekilen iddianamelerde, insanların dini duygularını sömürerek aidat, burs, yardım, sadaka ile bağış adı altında toplanan paraların örgütün finansmanında kullanıldığı ifade edildi.

Bu paralarla vakıflara bağlı taşınmazları kendi mensuplarına tahsis ederek "eğitim seferberliği" adı altında zeki öğrencileri örgu¨te devşirdiklerine değinilen iddianamelerde, vakıflara ait gayrimenkullerin FETÖ/PDY ile bağlantılı olan kurumlara düşük bedellerle kiralandığına değinildi.

Türkiye Öğretmenler Vakfına ait İzmir'deki bazı binaların kapatılan Zaman gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Samanyolu TV gibi örgütün yayın organlarına kiralandığı, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Diyarbakır, Çorum, Bingöl, Kars ile Bursa'daki binaların ise FETÖ/PDY'nin kolej, dershane ve yurtlarına tahsis edildiğinin altı çizildi.

- Gülen'in uğruna şiir yazdığı vakıf

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Kırık Testi kitabında kuruluşu ve faaliyetlerini anlattığı Akyazılı Orta ve Yüksek Öğretim Vakfının, örgütün u¨lke genelinde en gu¨çlu¨ olduğu vakıflardan birisi olduğuna vurgu yapılan iddianamelerde, vakfın 23 ildeki 105 taşınmazın tamamına yakınının örgüte düşük ücretlerle kiralandığı belirtildi.

FETÖ'nün firari gazetecisi Abdullah Aymaz'ın vakıfla ilgili kaleme aldığı "Vakfın kurucusu olan Nefi Akyazılı'nın birçok taşınmazı vakfa bağışladığını, o tarihlerde hizmet hareketinin kendisine bir yurt aradığını, Fetullah Gu¨len'in vakfa ait Bozyaka'daki yeri yurt olarak istediğini, Gu¨len'in 1966'da İzmir'e geldiği gu¨nlerde ru¨yasında bu arazinin bulunduğu alanda du¨nyayı ihata edecek bir inşaat başlatıldığını gördu¨ğu¨nu¨ ve bunun u¨zerine 'Yeni Bir Du¨nya' şiirini yazdığını, işte bu yu¨zden Akyazılı Vakfı bu¨yu¨k bir hizmetin çekirdeğini taşıyan ak talihli bir vakıf olduğunu'' anlatan yazısına da göndermede bulunan iddianamelerde, vakfın FETÖ/PDY'nin kontrolünde olduğunun kanıtı olduğuna değinildi.

- 4 vakıftan 10 milyon 500 bin liralık zarar

Vakıf müfettişlerince düzenlenen denetim raporlarına yer verilen iddianamelerde, 2010-2016 arasında Akyazılı Orta ve Yu¨ksek Öğretim Vakfı, Akyaka Vakfı, Muzaffer Tuzcuoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ile Türkiye Öğretmenler Vakfının iştirak halinde hareket eden yöneticilerinin, vakıflarına ait taşınmazların düşük bedellerle örgütle bağlantılı kurum ve derneklere kiralanması nedeniyle 10 milyon 500 bin lira zarara uğrattığına yer verildi.

Akyazılı Orta ve Yüksek Öğretim Vakfında muhasebeci olarak çalışan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanık F.L.Ş, yöneticilerin emsal bedel üzerinden kiralama işlemi gerçekleştirmediği, belediyelerden gelen rayiç bedeli belirlediğine vurgu yaparak, "emsallerine göre 10 bin lira kira geliri olması gereken bir gayrimenkul 5 bin liraya kiraya veriliyordu. Çu¨nku¨ vakfın neredeyse tu¨m kiracıları da FETÖ/PDY yapılanmasına ait kurum ve şirketler olduğu için buna göz yumulurdu. Denetim raporunda bana daha önce sormuş olduğunuz yaklaşık 4 milyon 200 bin lira kira kaybı bu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Eğer Akyazılı Vakfı özel bir gayrimenkul değerleme şirketi ile anlaşsa ve özel bir şirket tarafından bu değerleme işlemleri yapılsaydı vakıf zarara uğratılmaz ve kira kaybı da yaşanmazdı." beyanında bulundu.

- 40 bin lira burs öğrenciler yerine örgüte gönderilmiş

Türkiye Öğretmenler Vakfının hesabından, 40 bin liranın Bingöl Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere burs vermek amacıyla havale edildiği ancak adı geçen öğrencilerle ilgili yapılan araştırmada sanıkların, "burs adı altında yapmış oldukları ödemelerin desteğe muhtaç öğrencilere gönderilmediği, örgu¨tu¨n menfaatleri doğrultusunda tasarruf edildiği"ne değinilen iddianamede, tutuklu sanık Ahmet Özselçuk'un ifadesinde, denetim raporunda geçen 40 bin liranın Bingöl'de faaliyet yu¨ru¨ten örgu¨te ait bir okul mu¨du¨ru¨ne verilmek u¨zere vakfın hesabından çektiğini, bu parayı Bingöl'de eğitim gören öğrencilere havale etmediğini, kendisinin harcadığını beyan ettiği de yer aldı.