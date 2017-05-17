Feto’nun yeğeni tutuklandı

MASAK raporu ile örgüt üyesi oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Başka bir operasyonda da meslekten ihraç edilen 31 eski polis tutuklandı. Kazada ölen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e sosyal medyadan saldırarak hakaret eden avukat Ayşe Rabia Y. tutuklandı. Zanlının, çocuklarının FETÖ'yle bağlantılı okullarda okuduğu, Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağcı, tutuklu genel sekreter Kenan Çoyan gibi isimlerin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.Alanya'da ByLock kullandığı belirlenen eski infaz koruma memuru A.K. tutuklandı.ByLock kullandıkları belirlenen, aralarında asker ve kamu çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.ByLock'çu İngilizce öğretmeni Aysun Aydemir (31), Ereğli'deki özel bir hastanede doğum yaptıktan 3 gün sonra tutuklandı. İl imamına bağlı il eğitim danışmanı olduğu, örgütün üniversiteye gönderdiği öğrencilerin koordinasyonunu sağladığı, 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya para yatırdığı belirlenen Aydemir, ardından yeni doğum yapması göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Anamur'da çeşitli mesleklerden 10 şüpheli gözaltına alındı.Futbolda şike davasının da sanıklarından olan ve FETÖ soruşturmasından aranan eski komiser Celal Yasin Özdemir, Avcılar köyünde, annesinin evinde yakalandı.Gelendost Milli Eğitim Müdür vekili İ.Ç. ile işadamı C.G., gözaltına alındı.Fetullah Gülen'in yeğeni ve örgütün Kara Harp Okulu imamı aki Şamil Gülen (36) tutuklandı. Eski futbolcu ve teknik direktör Şaban Yıldırım gözaltına alındı.FETÖ operasyonunda aralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edilenlerin bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.SABAH