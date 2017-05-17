Hz. Musa’ya hakarete dava

Gırgır dergisinde yayımlanan "Musa Kızıldeniz'i ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı karikatürde, "Hz. Musa'ya hakaret edildiği" gerekçesiyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı.İddianamede aralarında Ali Emre Bukağılı ve Hukuk ve Değişim Derneği'nin de bulunduğu 29 kişi veya kurumun suç duyurusunda bulunduğuna yer verilirken, derginin eski sorumlu yazı işleri müdürü Seyfi Şahin'in 1.5 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı Adnan Özcan, "Bu karikatürün yayımlanmasında kamu yararı bulunmadığından düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini" aktardı. Seyfi Şahin ise savunmasında karikatürü kendisinin çizdiğini belirterek, "Bu karikatüre çok tepki geldi. Maksadım herhangi bir dinin peygamberini aşağılamak veya küçük düşürmek değildi. Bu karikatürden sonra Yahudi Cemaati'nin liderlerine ve Şalom gazetesine de 'Bilmeden bir hata işlediysek özür...' şeklinde bir yazı kaleme alıp kendilerine gönderdim. Dergi kapanmasaydı, yine aynı mahiyette bir özür yazısı dergide de yayımlanacaktı" ifadelerini kullandı. Davanın duruşması 18 Temmuz'da görülecek.