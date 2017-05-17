Kılıçdaroğlu FETÖ'cü kadının mektubunu okudu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup konuşmasında İzmir Şakran Cezaevindeki tutuklu bir kadınla ilgili mektup okudu. Mektup Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan'ın köşesinde yayınlandı. Kılıçdaroğlunun mektubunu okuduğu kadın ise Fetö'nün önde gelen isimlerinden birisi çıktı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İzmir'den faks ve mektup gönderen Fadime DANIŞMAN isimli bir kadının, "evine gelen polislerin eşini aradıklarını, bulamayınca hiçbir suçu olmadığı halde kendisi hakkında telefon ile yakalama kararı çıkartıldığını, gözaltı ve sorgu neticesinde tutuklandığını, kendisinin suçsuz ve masum olduğunu, intikam alındığını" yazdığı belirtilerek mektup içeriği doğruymuşçasına yorum yapıldığı ve "yazıklar olsun böyle adalete" ibarelerinin kullanıldığı görülmüştür.

Fadime DANIŞMAN'ında içinde bulunduğu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde yer alan ve mahrem imam olarak tabir edilen örgüt mensuplarına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 2017/44426 sayılı soruşturma kapsamında şüphelinin evinde 26/04/2017 günü arama yapılmış ve şüpheli gözaltına alınmıştır.

Şüpheli hakkında yapılmakta olan soruşturmada;

Kendisine ait olduğunu ikrar ettiği telefonunda By-Lock programının yüklü olduğu, Bank Asya bankasında aktif ve artış gösteren hesaplarının bulunduğu, 2014 ve 2015 yıllarında yeni hesaplar açtığı, örgüte iltisakı nedeniyle kapatılan 3 adet firmada SGK kaydının bulunduğu,

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem imamlarına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde Fadime DANIŞMAN'ın örgüt içerisindeki konumunun "müdür" ve "bölge hadimi" olarak gösterildiği,

Örgüt literatüründe "müdür" teriminin bulunduğu "ildeki emniyet birimlerinin 3-4 tanesinden sorumlu olan, örgüt üst yönetiminde kendisine verilen emirleri yönetiminde bulunanlara ileten kişi" olduğu, "bölge hadimi" teriminin ise "büyük veya küçük bölge olarak nitelendirilen bölgelerin sorumlusu olan kişi" olarak nitelendirildiği,

Anlaşıldığından adı geçen, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 27/04/2017 tarihinde İzmir 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2017/321 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Çocuğuyla alındığı Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çocuğuna yönelik her türlü bakım, muayene ve kontrolün yapıldığı, ihtiyaçlarının karşılandığı, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı öğrenilmiştir.

Yukarıda izah edildiği üzere hiçbir araştırmaya ve teyide dayanmayan haber içeriğinin gerçekle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."