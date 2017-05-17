larda yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak

Giriş Tarihi: 17.5.2017 07:07 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 07:13
Otoyollarda yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce, larda ortalama hız tespit sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren devreye gireceği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, temmuz ayı itibarıyla larda araçların seyri sırasında ortalama hızları tespit edilecek ve ihlali bulunanlara uygulanacak.

Protokol kapsamında, araçların otoyola giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat ettiği mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızlarının tespit edilerek, yasada belirtilen hız limitlerini aşan araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca trafik cezası kesilecek.

Türkiye genelinde 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak sistemle, sürücülerin otoyollarda kullandıkları araç sınıflarına tanınan hız limitleri üzerinde araç kullanmaları ve bu nedenle gerçekleşen kazaların sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek, aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlanıyor.

Sistem, Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

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Otoyollarda yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak
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