Suikast timinden 3 hain sınırda yakalandı

3 DARBECİ HAİNİN, TANINMAMAK İÇİN SAÇ VE SAKAL UZATARAK KILIK DEĞİŞTİRDİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı almak için İstanbul'dan Marmaris'e yolladığı 3 SAT timinden birinde görevli 3 komando yurtdışına kaçmak için gittikleri Edirne'de yakalandı. Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü komandoların Edirne üzerinden yurtdışına kaçacakları istihbaratını aldı. Takip sonucu 3 hain TEM Otoyolu, Edirne Havsa mevkisinde bir otomobilde yakalandı. Yakalanan firari askerlerin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranan eski üsteğmen Ahmet Çamoğlu, eski astsubay kıdemli başçavuşlar Yücel Özcan ve Mustafa Özel olduğu açıklandı. 3 komandonun üzerinden kendi adlarına ait pasaportlar ve 11 bin lira, 40 bin euro ve 7 bin 105 dolar para çıktı.
FETO ATLET GÖNDERMİŞ!
Zanlılardan Mustafa Özel'e FETÖ elebaşısının atletini gönderdiği öğrenildi. FETÖ ile bağlantılarını kabul eden zanlılar, ifadelerinde darbe girişiminden 5 gün öncesinde haberdar olduklarını, planlamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü'nden alınarak önce Samandıra'ya götürülmesi, ardından Marmara Denizi'nde bir gemiyle kaçırılacağı şeklinde yapıldığını belirtti. Zanlıların sorgularında Akıncı Üssü'nde silah kullandıklarını kabul ettikleri belirtildi.
MARMARİS'E GİDERKEN...
SAT komandoları, "Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olması nedeniyle oraya gitmek üzere yola çıktık. Ancak yolda bir telefon geldi ve Akıncı Üssü'ne giderek nizamiye kapılarında bulunduk. Burada bize ateş emri verilmişti ancak biz havaya ve yere ateş ederek kimseyi öldürmedik" dedikleri öğrenildi.
SİLAHLARINI GÖMDÜLER
15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul'da saklanan 3 hainin silahlarını da saklandıkları arazilerde toprağa gömdüklerini söylediği öğrenildi. Hainler Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheli SAT komandoları tanınmamak içinde eğilerek yüzlerini gizlemeye çalıştı. Hainler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İLK KEZ SABAH DEŞİFRE ETMİŞTİ
Yakalanan SAT komandolarının isimlerini ilk kez SABAH, 21 Temmuz 2016'daki haberinde duyurmuştu. Haberde, suikast timi
ndeki Beykoz SAT Komutanlığı'nda görevli 3 komando timinin Yeşilköy'den Marmaris'e hareket ettiğine yer verilmiş, otel baskını için İstanbul Yeşilköy Askeri Havalimanı'ndan üç helikopterle hareket eden SAT komandolarının fotoğrafları paylaşılmıştı. SABAH, komandoların o gece üç askeri minibüsle, biri sahte plakalı iki özel otomobille Yeşilköy'e gittiklerini duyurmuştu.