Tunceli'de polis noktasına saldırı düzenlemek isteyen terörist öldürüldü!

Tunceli - Ovacık karayolunda bulunan polis noktasına bugün saat 15.30'da intihar saldırısında bulunmak isteyen bir PKK'lı 'canlı bomba' terörist, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Teröristin çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğinini patlattığı belirtildi. Ovacık İlçesi'nde polis kontrol noktasına bugün saat 15.30'da gasp ettiği hafif ticari araçla yaklaşan bir PKK'lı terörist, güvenlik güçleri ile önce çatışmaya girdi. Polis kontrol noktasına intihar saldırısında bulunmak isteyen terörist çatışmada etkisiz hale getirilirken, çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğini de patlattığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirilen teröristin gasp ettiği araçtaki incelemesi sürüyor.

TUNCELİ VALİLİĞİNDEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Tunceli Valiliğinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 15.30 sıralarında Tunceli-Ovacık karayolu İl merkezi uygulama noktasına yaklaşan içerisinde 1 kişinin bulunduğu şüpheli araca güvenlik güçlerince durması yönünde ikaz yapıldığı ve araçtan inmesi için sesli uyarıda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu araçta bulunan leşker kıyafetli 1 şahıs güvenlik güçlerimize ateş açmak suretiyle saldırı girişiminde bulunmuş olup, güvenlik güçlerimizce anında ateşle karşılık verilmesi sonucu şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.