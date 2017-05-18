3 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 terörist ölü ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; istihbarat unsurlarımızca yürütülen faaliyetler sonucu ilimiz Muradiye ilçesi Babacan Mahallesi kırsal alanında terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu sığınağın tespit edilmesi üzerine; 17 Mayıs 2017 günü Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca müşterek olarak yapılan operasyon neticesinde, 3 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının, 15 Nisan 2017 tarihinde Muradiye ilçesi Açıkyol mevkiinde Ak Parti ilçe başkanının konvoyuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemi neticesinde Adnan Vanlı isimli güvenlik korucusunun şehit edilmesi olayını gerçekleştirdikleri ve ilimiz Muradiye ilçesinde eylem hazırlığı içerisinde oldukları değerlendirilmektedir" denildi.







ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN KİM OLDUĞU BELİRLENDİ

Muradiye ilçesi Açık yol mevkiinde Ak parti konvoyuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemi neticesi Ak Parti İlçe Başkanının akrabası Adnan Vanlı isimli vatandaşın şehit edilmesi olayını gerçekleştirdikleri ve yine Muradiye ilçesinde eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen Metin(Kod) Serhat ÇİRAĞ, Canfeda (Kod) Malik BİÇEN ve Şerzan(Kod) isimli teröristler oldukları belirlendi.

Ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarıyla birlikte ; 1 adet M16, 2 adet kalaşnikof, muhtelif sayıda el bombası, 1 adet roketatar ve mühimmatı, silahlara ait çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

GÜRPINAR'DA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde, 14 Mayıs 2017 günü mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) araması yapan güvenlik korucusu timine, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyen ve 3 güvenlik korucusunun yaralanmasına sebep olan bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

İcra edilen operasyonda, 17 Mayıs 2017 günü saat 07.45'te ilçenin Topçudeğirmeni Mahallesi kırsalında, terör örgütü mensupları ile temas sağlanmış olup çıkan çatışma sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden 2 şahsın katırlarıyla birlikte yakalandığı kaydedildi.

Operasyonda 1 adet Bixi makinalı tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet el bombası, 3 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 200 adet şeritli Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 60 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği ve bu tüfeğe ait 2 adet şarjör, 1 adet Bixi makinalı tüfek yedek namlusu ile 4 adet komet aydınlatma fişeği ele geçirildiği kaydedildi.