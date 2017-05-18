Darbeci komutan, polisleri "bombalı saldırıyla" tehdit etmiş

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili aralarında görevden ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da bulunduğu 51'i tutuklu 385 asker hakkında hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın, o gece yolu kapatan polisleri "bombalı saldırıyla" tehdit ettiği aktarıldı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 385 askerle ilgili "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasının, CMK'nın 19/2 (Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister) maddesi uyarınca Adana Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verildi.

ŞIRNAK'TA YAŞANANLAR İDDİANAMEDE ANLATILDI

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine ulaşan dava dosyasındaki 250 sayfadan oluşan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak'ta yaşananlar detaylı şekilde anlatıldı.

İddianamede, 15 Temmuz akşamı saat 21.00 civarında İstanbul Boğaz Köprüsü'nün askerler tarafından kapatılması üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğünde Vali Ali İhsan Su, cumhuriyet başsavcısı, vali yardımcısı, il emniyet müdürü, yardımcıları ve şube müdürleri ile toplantı yapıldığı belirtildi.

ASKERİ UÇAKLARIN İNİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Vali Su tarafından Tümgeneral Baysar'a ulaşıldığı, Tuğgeneral Gürcan'a ise ulaşılamadığı aktarılan iddianamede, Şerafettin Elçi Havalimanına askeri uçaklar için iniş izni istendiği bilgisinin edinildiği, bunun üzerine havalimanına ait araçlarla pistin kapatıldığı ve askeri uçakların inişine izin verilmediği bilgisi yer aldı.

Saat 00.00 sıralarında Çakırsöğüt Komando Tugayından çıkış yapan 37 askeri araçtan oluşan konvoyun Cizre yönüne gittiği, sözde sıkıyönetim ilanı bildirisinin TRT'de okunması üzerine tugaydan hareket eden konvoyun kalkışma içerisinde yer aldığının belirlendiği vurgulanan iddianamede, askerlerin Ankara'ya gidebileceğinin öngörülüp konvoyda bulunan tüm askerlerin gözaltına alınması kararı verildiği anlatıldı.

ASKERLERDEN POLİSLERE TEHDİT

Tuğgeneral Gürcan'ın bulunduğu konvoyun Cizre ilçe girişinde durdurulduğu ifade edilen iddianamede, askerler ile polisler arasında yaşanan gerginliğe de yer verildi.

İddianamede, rütbesi ve açık kimlik bilgileri bilinmeyen ancak subay olduğu anlaşılan askeri personelin, "Sıkıyönetim ilan ettik, sen beni hangi hakla ve yetkiyle durduruyorsun, bu hareketine devam edersen zor kullanacağım." şeklinde tehditlerde bulunduğu belirtildi.

YOLU AÇMAZSANIZ BURAYI BOMBALATIRIZ

Yolun açılmaması üzerine konvoy komutanı olan Tuğgeneral Gürcan'ın araçtan indiği ve emniyet amirine hitaben "Bırakın, yolu açın, öyle veya böyle buradan geçeceğiz, havaalanına gideceğiz karşımızda durmazsınız." şeklinde tehditte bulunduğu ve koruma ekibinde bulunan personel ile emniyet mensupları arasında fiziksel arbedenin yaşandığına işaret edilen iddianamede, Gürcan'ın tüm personelin duyacağı şekilde "Yolu açın, yoksa uçakları kaldırtır beş dakika içerisinde burayı bombalatırız. Ben sizinle hangi dilden konuşacağımı çok iyi bilirim, siz izin verseniz de veremezseniz de buradan geçeceğiz." diyerek tehditlerini sürdürdüğü ifade edildi. İddianameye, rütbesi tespit edilemeyen bir subayın da "Yönetime el koyduk gerekirse zor kullanılarak gözaltı yapacağız, ayrıca yol açılmadığı takdirde silah kullanacağız." demesi de yansıdı.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ KONVOY GERİ DÖNDÜ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Garnizon Komutan Vekilinin direnmesi üzerine geçişe kesinlikle izin verilmemesi, sokağa çıkan yaklaşık bin vatandaşın emniyet ekiplerince konvoyun olduğu bölgeye yönlendirilmesi üzerine askerlerin Şırnak'a döndüğü aktarılan iddianamede, sanayi noktasında emniyet müdürlüğü personeli ve araçları tarafından konvoyun durdurulduğu, bu sırada "kobra" diye tabir edilen araçların namlularının polislere çevrildiğine dikkat çekildi.

Tuğgeneral Gürcan'ın araçtan inerek "Yol mu kesiyorsunuz, yolumuzu açın kardeşim." dediği belirtilen iddianamede, gözaltına alınmak istenen askerler ile polisler arasında çatışma yaşanmaması ve Tugay Komutanı Gürcan'ın teslim olması için Tümen Komutanı Tümgeneral Baysar ile görüşüldüğü, Baysar'ın Gürcan'ı teslim almaya gideceğini söylemesine rağmen yerine merkez komutanını gönderdiği ifade edildi.