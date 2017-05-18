Son dakika: Van’da eylem hazırlığındaki 3 terörist ölü ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; istihbarat unsurlarımızca yürütülen faaliyetler sonucu ilimiz Muradiye ilçesi Babacan Mahallesi kırsal alanında terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu sığınağın tespit edilmesi üzerine; 17 Mayıs 2017 günü Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca müşterek olarak yapılan operasyon neticesinde, 3 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının, 15 Nisan 2017 tarihinde Muradiye ilçesi Açıkyol mevkiinde AK Parti ilçe başkanının konvoyuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemi neticesinde Adnan Vanlı isimli güvenlik korucusunun şehit edilmesi olayını gerçekleştirdikleri ve ilimiz Muradiye ilçesinde eylem hazırlığı içerisinde oldukları değerlendirilmektedir" denildi.

Teröristlerle birlikte 1 adet M 16 piyade tüfeği ve 2 adet AK-47 piyade tüfeği ile 1 adet roketatar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini için gerekli çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü kaydedildi.

YÜKSEKOVA'DA SÜREN OPERASYONDA BUNLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gürpınar'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Ayrıca Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde, 14 Mayıs 2017 günü mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) araması yapan güvenlik korucusu timine, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyen ve 3 güvenlik korucusunun yaralanmasına sebep olan bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

İcra edilen operasyonda, 17 Mayıs 2017 günü saat 07.45'te ilçenin Topçudeğirmeni Mahallesi kırsalında, terör örgütü mensupları ile temas sağlanmış olup çıkan çatışma sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden 2 şahsın katırlarıyla birlikte yakalandığı kaydedildi.

Operasyonda 1 adet Bixi makinalı tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet el bombası, 3 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 200 adet şeritli Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 60 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği ve bu tüfeğe ait 2 adet şarjör, 1 adet Bixi makinalı tüfek yedek namlusu ile 4 adet komet aydınlatma fişeği ele geçirildiği kaydedildi.