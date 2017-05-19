Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi Rakka meselesi var. ABD ile görüştük. ABD bu konuda çok hassas. Madem Rakka operasyonunu yapacaksınız, biz terör örgütü ile operasyon yapmayız. ABD, YPG ve PYD ile operasyonu giriyor. Bize hayırlı olsun demek düşer. Ancak eğer bu terör örgütleri bize yönelik tehdit oluşturursa gereğini yaparız dedik'' ifadelerini kullandı.

"FIRAT KALKANI İLK ADIMDI. EĞER GEREK DUYARSAK..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eğer bu terör örgütleri tehdit oluştururlarsa, angajman kurallarından kaynaklanan haklarımızı kullanırız. Bunun için kimseye danışmayız, kaybedecek vaktimiz yok. Ülkemize verilen sözlerin tutulmadığı görülüyor. Fırat Kalkanı ilk adım oldu. Bundan sonra da ihtiyaç ve gerek duyduğumuz her an benzer operasyonlar yürütmekten çekinmeyiz.''