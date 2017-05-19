Fethullahçı Terör Örgütü mensubu 6 şüpheli Antalya Kaş'tan deniz yoluyla Yunanistan'ın Meis adasına kaçmak isterken suçüstü yakalandı.

TEKNEDE YAKALANDILAR

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube görevlileri, Kaş'ta bir gurup şüphelinin tekne ile 900 metre mesafedeki Meis Adası'na kaçma hazırlıkları yaptığı ihbarını aldı. Olay yerine intikal eden Antalya polisi, şüphelileri bir teknede suçüstü yakaladı.

FETÖ'cüler Yunanistan Meis'e kaçarken yakalandı

BYLOCKÇULAR

Emniyete götürülen şüphelilerin 3 kadın 3 erkekten oluşan karı koca oldukları, yanlarında dört çocuk bulunduğu, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları belirlendi. Şüphelilerden ikisi hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden yüklü para ve sahte pasaportta ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

İstanbul, Ankara ve Konya'dan firar etmek üzere Kaş'a geldikleri belirlenen 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine atılırken onların kaçışını organize eden 6 şüpheli de yakalandı. Bu şüphelilerden 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ'cü şüphelilerin Antalya'da bir süre gizlendikleri bir hücre evi de belirlendi. Haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler Antalya Cezaevi'ne konuldu. 4 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.