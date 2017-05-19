Kato’ya bahar geldi

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yaklaşık bir aydır devam eden operasyonlar ile Kato Dağı büyük oranda teröristlerden temizlendi. Terör örgütünün yuvası haline gelen Kato Dağı'na bu kez bahar geldi. Bölgede ihma edilen mağara sayısı 53'e ulaştı. 5 yeni mağarada 188 Kalaşnikof silah, 3 biksi makineli tüfek, 3 uçaksavar silahı, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 3 muhtelif tipte silah ile çok sayıda mühimmat ile yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yeni bulunan mağaralardan birine, 66 basamaktan oluşan yaklaşık 23 metre uzunluğunda ip merdivenle inildi. 5 yeni mağarada yapılan aramada şunlar ele geçirildi: 188 Kalaşnikof silah, 3 biksi makineli tüfek, 3 uçaksavar silahı, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 3 muhtelif tipte silah, 67 bin biksi mühimmatı, 7 bin 362 muhtelif mühimmat, 5 bin 100 elektrikli fünye, 820 litre mazot, 13 tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi. Operasyonun sürdüğü Kato Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı. Dağa çıkan paraşütçüler, Türk bayraklı paraşütleri ile ilçe merkezine indi.