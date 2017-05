Gökçek'ten son dakika açıklaması: Bir dönem daha adayım

Melih Gökçek, 16 radyonun ortak yayınında dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı. Gökçek, bir süredir ortaya atılan, "Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığı, kendisinin görevden alındığı yönündeki iddialara, "Aslı astarı yok, dimdik ayaktayız. Bir dönem daha adayım" cevabını verdi. Başkentlilerin What'sApp uygulamasından gönderdiği tüm sorulara cevap veren Başkan Gökçek, ilk olarak, hakkında son zamanlarda sık sık ortaya atılan, Büyükşehir'e kayyum atandı, tutuklandı, görevden alındıö gibi iddiaların sorulması üzerine, Sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Özellikle de bizden son derece rahatsız olanlar var. Bilhassa FETO'cular. Bunlar insanlarda tereddüt meydana getirmek, sosyal medyada 'acaba mı' dedirtmekten keyif alıyorlar. Bir algı yönetimi yapmaya çalışıyorlarö cevabını verdi.

ASLI ASTARI YOK

Ortaya atılan bu iddialara ilişkin, 'Aslı yok astarı yok. Tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz, milletin kafası bulansın, gerisi önemli değil' değerlendirmesinde bulunan Başkan Gökçek, "Tabii bunları söylerken, bizim yakınımızda dolaşıp, bizi sevmeyenler de var. Onlar da bu işlere balıklama atlıyorlar. Bu tarz iftiralar, her dönemde, her seçimde, her yerde oluyor" dedi. Bu iftiraları atanlar arasında CHP'lilerin de bulunduğunu kaydeden Başkan Gökçek, 2 yerel seçim öncesinde de benzer iftiralarla kendisini karalamaya çalışan CHP'lilerin, bu iddialarını ispatlayamadıklarının altını çizdi.

Ankara'da tek tek seçilen 450 kişinin, referandum öncesinde 601 bin konutu ziyaret ettiğini, kendisinin 23 miting yaptığını anlatan Gökçek, geçmiş yerel seçim sonuçlarını da tek tek sıralayarak, "Başarılı olduğumuz halde, bu eleştiriler CHP'liler, inşallah seçimlerde görürüz boyunuzun ölçüsünü" dedi.

ANKARA'NIN BİRİNCİLİKLERİ

Ankara'nın, kendi belediye başkanlığından önce, yani 23 yıl önce büyük mega bir köy olduğunu kaydeden Başkan Gökçek, ancak şimdi gelen şehre ziyaretçilerin, Başkent'in inanılmaz bir şekilde değiştiğini söylediklerini belirterek, Biz Ankara'yı değiştirdik, Ankara eski Ankara değil Ben kendi şehrimi çok seviyorum, modern olduğuna inanıyorum. Hizmetlerinin çok kaliteli olduğuna inanıyorum" dedi. Başkan Gökçek, Başkent'in birinciliklerini, Dünyanın en büyük kentsel dönüşümünü yapan, en fazla sosyal ve kültürel projeyi aynı anda yürüten, trafiği 5 milyonluk kentler içinde en rahat olan ve en fazla rekreasyon alanına sahip olan kent" olarak sıraladı.

ANKARA'YA YENİ OYUN GRUPLARI GELİYOR

Başkent'teki yeşillendirme faaliyetlerinden de söz eden Başkan Gökçek, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2 metrekareden 19,8 metrekareye çıkarıldığının altını çizerek, son 3 yıl içinde 41 milyon çiçek, 29 milyon çalı grubu, 435 bin ağaç dikildiğini, 37 bin 670 kent mobilyası yerleştirildiğini ve 255 okul cami ve kamu kuruluşunun çevre düzenlemesinin yapıldığını söyledi. Gökçek, Büyükşehir Belediyesi olarak, yine son 3 yılda 67 park yapıldığını, 5 bin 755 oyun grupları eklendiğini kaydeden Başkan Gökçek, Bu sene yeni oyun grupları yaptırıyorum. Kimsede olmayan, özel parklar olacak. Çünkü insanlar yeniliği gördüğü zaman daha mutlu oluyor. Yeni oyuncak gruplarıyla hayatları değişecek çocuklarımızınö müjdesini verdi.