Türkiye’nin 19 Mayıs’ı Bir... İri... Diri!..

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Anıtkabir'deki resmi törenle başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç beraberindeki 81 ilden gelen gençlik heyetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Kılıç, Anıtkabir Özel Defteri'ne Zat-ı alinizin 98 yıl önce Samsun'dan başlattığı tarihi yolculuk, sizlerin önderliğindeki inançlı yürüyüş ile Ankara'da Cumhuriyetimizin kurulmasıyla hedefe ulaşmıştır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın çağrıları ile meydanları doldurmuş, kutlu emanetinize can pahasına sahip çıkmıştır. Gençlerimiz bu direnişin en ön safında yer alarak geleceğimizin teminatı olduklarını bir kere daha ispat etmişlerdir" yazdı. Bayram manzaraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta meydanlarda söylediği "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" sözlerini kanıtlar gibiydi. İşte yurttan 19 Mayıs manzaraları;Kılıç ve beraberindeki gençler , mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Gençler Bakan Kılıç'la selfie çekti.İl genelinde pek çok etkinlik düzenlendi. Kadıköy'de Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Marmara Üniversitesi Su Altı Topluluğu ile özel bir üniversitenin su altı topluluğu hep birlikte "Ata'ya Saygı Gençlik Dalışı" gerçekleştirdi. Dalışa Osmangazi Köprüsü mühendislerinden Japon Yoshinori Moriwaki de katıldı.1500 kişinin coşkuyla izlediği kutlamalarda 8 aylık Rüzgar Uğur Türk bayraklı tişörtü ile ilgi odağı oldu.Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'na zirve tırmanışı düzenledi. 3 bin metrede hızı saatte 70 kilometreye varan fırtınaya tutulan öğrenciler, birbirlerine sarılarak ayakta kalmaya çalıştı. Tüm zorluklara rağmen zirve yapan gençler, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu.İzmirli 2 dağcı Erciyes zirvesinde Türk bayrağı açtı.Avanos'ta dev bayrakla şehir turu atıldı.Osmaniye, Yozgat ve Sakarya'da gençler spor gösterileri yaptı. Edirne'de Türk bayrağıyla yüründü. Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'ndaki törende çocuklar asker selamı verdi.ANKARASABAH