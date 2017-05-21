AK Parti MKYK listesi belli oldu

Giriş Tarihi: 21.5.2017 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 12:56
AK Parti MKYK listesi belli oldu

AK Parti'de A takımının belli olduğu belirtiliyor. İşte yeni MKYK listesi

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in yayınladığı dokümana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın a takımı belli oldu.

AK PARTİ MKYK LİSTESİ:

Binali Yıldırım, Abdülhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Ethem Sancak, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hacı Ahmet Özdemir, Hamza Dağ, Harun Karacan, H. Kübra Öztürk, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, E. Emrah Karayel, Jülide Sarıeloğlu, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Savaş, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Vedat Demiröz, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan, Zeynep Alkış

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AK Parti MKYK listesi belli oldu
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