Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

"Bugün aradan geçen onu beklediğimiz 998 gün boyunca manevi olarak bizi hiç yalnız bırakmayan liderimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hep yanıbaşımızda olan bir liderle yol arkadaşlığı yaptık. Ne mutlu bizlere ki aydınlık Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız.

Bugün sadece bir kongre yapmıyoruz. Değişim lideriyle değişim partisini bir kez daha bir araya getiriyoruz. Bizim kongremiz bayramdır. Büyük Türkiye şölenidir. Birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesi demektir.

Bu kutlu yürüyüşe 2001 yılında kurucu liderimizle birlikte çıktı. İnşaAllah bundan sonra da liderimizle ve eşsiz gönüldaşlarımızla el ele milletimize daha büyük hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. 2023 hedefleri, 2053, 2071 vizyonu için bugünden yarını hazırlayacağız. Emin olun ki yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak.