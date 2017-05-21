BBP Genel Başkanı Destici, Erdoğan'ı tebrik etti

AA

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Giriş Tarihi: 21.5.2017 20:44 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 20:46
BBP Genel Başkanı Destici, Erdoğan'ı tebrik etti

Destici, AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Destici, 998 gün sonra ve yeni sistemle AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde tekrar Genel Başkan olan Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığı şahsına, ailesine, camiasına, milletimize, ülkemize, Türk ve İslam coğrafyasına hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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BBP Genel Başkanı Destici, Erdoğan'ı tebrik etti
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