BBP Genel Başkanı Destici, Erdoğan'ı tebrik etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Destici, 998 gün sonra ve yeni sistemle AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde tekrar Genel Başkan olan Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığı şahsına, ailesine, camiasına, milletimize, ülkemize, Türk ve İslam coğrafyasına hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.