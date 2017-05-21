BBP Genel Başkanı Destici, Erdoğan'ı tebrik etti

Giriş Tarihi: 21.5.2017 21:37
BBP Genel Başkanı Destici, Erdoğan'ı tebrik etti

Destici, AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Destici, 998 gün sonra ve yeni sistemle AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde tekrar Genel Başkan olan Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığı şahsına, ailesine, camiasına, milletimize, ülkemize, Türk ve İslam coğrafyasına hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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BBP Genel Başkanı Destici, Erdoğan'ı tebrik etti
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