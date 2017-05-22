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Başbakan Yıldırım KEİ Zirvesi'nde konuştu
Başbakan Yıldırım KEİ Zirvesi'nde konuştu
Giriş Tarihi: 22.5.2017
11:00
Güncelleme Tarihi: 22.5.2017
11:01
Başbakan Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi"nde konuştu.
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Başbakan Yıldırım KEİ Zirvesi'nde konuştu
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