Erdoğan: Karadeniz'e çok şey borçluyuz

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kuruluşunu siz değerli dostlarımızla kutluyoruz. Karadeniz şehri olan Rize kökenli bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiş, hayatının önemli bir bölümü İstanbul'da geçmiş bir dostunuz ve hemşehriniz olarak sizlerle birlikteyim. Bu bakımdan KEİ benim için ayrı bir yere, ayrı bir öneme sahiptir. Bu çatı altındaki ortaklığımızın güçlenip, pekişmesi devletler olarak bizlerin gayretine tabidir. Toplantılarına aktif şekilde iştirak etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Üye devletler olarak her birimiz farklı dil ve kültürlere, siyasi anlayışlara, ekonomik seviyelere sahip olabiliriz. Ancak hepimizin derdi, tasası Karadeniz coğrafyasında ortak bir paydada birleşiyor. Karadenize açılan limanlar aynı çarşıya açılan liman gibidir.

ALDIĞINDAN FAZLASINI VEREN KARADENİZ'E ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Bölgemizdeki mevsim şartları iyi geçmişse hem Rize'deki hem de Soçi'deki çiftçi sevinir. Sel felaketinden depreme, çevre kirliliğinden orman yangınına kadar bu hissiyat geçerlidir. Bize hep aldığından çok daha fazlasını veren Karadeniz için hep birlikte çok daha fazlasını yapmaya mecburuz. Biz Anadoluda komşu komşunun külüne muhtaçtır deriz. Bölge ülkeleri arasında elbette birtakım siyasi askeri sorunlar olabilir. Örgütü bu sorunların çözümünde etkin bir araç haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu iş birliği aynı zamanda bir kader dayanışmasıdır. Örgütün bir nevi mutfağı olan çalışma gruplarının güçlendirilmesi bu bakımdan çok önemlidir.

KARADENİZ'İ ÇEPEÇEVRE SARAN ULAŞIM AĞINI KURMUŞ OLURUZ

Çalışma gruplarına katılım düzeyini arttırabilirsek o kadar doğru yolda gideriz. Karadeniz Çevre Otoyolu projesi bu bakımdan çok güzel bir örnektir. Biz projenin ülkemize ait kısmını 10 yıl önce tamamlamıştık. Aynı şekilde İstanbul boğazının altında ve üstünde dünya çapında öneme sahip dev projeleri hayata geçirdik. Diğer ülkeler de benzer projeleri tamamlarsa Karadeniz'i çepeçevre saran ulaşım ağını kurmuş oluruz.

Türkiye olarak ülkemize ilgi duyan tüm uluslararası yatırımcılara her türlü desteği veriyoruz. Arnavut, Sırp, Azeri'ye hangi kolaylıkları gösterdiysek Ukraynalı, Rus işadamlarına aynı şeyi gösterdik. Örgüt üyesi ülkelerin kendi aralarındaki ticaret ve yatırımların potansiyelimizin çok altında olduğu bir gerçektir. Bu engin coğrafyanın imkanlarını çok daha iyi değerlendirmenin imkanlarını aramalıyız.

BÜYÜK MESAFELER KATETTİK

Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki vize engelinin kaldırılması konusunda büyük mesafeler katettik. Türkiye olarak Gürcistan'da olduğu gibi pasaportsuz seyahatin yolunu açtık. Bu çatı altındaki işbirliğimizin diğer uluslararası ülkelerine örnek olmasını temenni ediyoruz. BM'nin önümüzdeki 15 yıllık gündemi olan sürdürülebilir kalkınma konusunda bu örgütle iyi bir sinerji yakalamayı hedefliyoruz. Karadeniz'in lokomotifi olduğu geniş coğrafyada ticari ilişkilerimizin yolların tartıştık. Yılbaşından beri dönem başkanlığını yürüttüğümüz KEİ için tüm devletlere karşı adil, tarafsız ve dengeli olmaya çalışıyoruz.