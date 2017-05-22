Erdoğan: Bu konuya gerekli önem verilmiyor

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Önümüzdeki 15 yılın temel gündem konularından biri olan sürdürülebilir kalkınmayı dönem başkanlığımızın ana teması haline getirdik. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ekonomik eşitliksizlikler devam ederken, sürdürülebilir kalkınmanın bir slogandan öteye geçemeyeceğini biliyoruz. Sınırsız üretim hırsı ve yüksek kar anlayışıyla temel gıda ürünlerinin dahi tehlikeli katkı maddelerine maruz kaldığı bir dönemde bu konuya hak ettiği önemin verilmediğini düşünüyoruz.

Türkiye, Karadeniz bölgesinin huzuru ve refahını sağlamak için bundan sonra yapılacak çalışmaları desteklemeye devam edecektir. Bölgemizin geleceği için ihtiyaç duyulan siyasi, ekonomik, insani tüm projelerin hayata geçirilmesi konusunda üzerimize düşenleri yapmaya hazırız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde konuştu