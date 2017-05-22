Yeni yönetim yeni vizyon

AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık görevine tekrar seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi yapacağı merakla bekleniyordu. Bu liste aynı zamanda yeni dönemin nasıl olacağına ilişkin de mesajlar içermesi açısından son derece önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 kişiden oluşan MKYK'da 19 ismi değiştirdi. Bu da kurul üyelerinin yaklaşık yüzde 40'lık bölümünün değiştiği anlamına geliyor. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu MKYK listesinde yer almadı. Genel Başkan yardımcılarından Yasin Aktay, Şaban Dişli ve Nükhet Hotar da listede yer bulamayan isimler arasında yer aldılar. Tüzükte yeni döneme ilişkin yapılan değişikliğin ilk uygulaması da hayata geçirildi. İlk kez bir Başbakan (Binali Yıldırım) MKYK üyesi oldu.

AK PARTİ'NİN YENİ MKYK LİSTESİ





GENÇLER TERCİH EDİLDİ, 9 KADIN GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de partide daha fazla gencin yer almasını sağlayacağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Erdoğan verdiği sözü tuttu ve MKYK'ya giren yeni isimleri büyük oranda gençler arasından tercih etti. Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Rümeysa Kadak ile İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencisi Yasemin Atasever ise 25 yaş ve altı isimlerdi. Yeni MKYK listesinde 9 kadın yer aldı. Bu da MKYK'nın yüzde 18'inin kadınlardan oluştuğu anlamına geliyor.



3 BAKAN YERİNİ KORUDU: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ MKYK'daki yerlerini korudular. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bakanlar arasından MKYK'ya giren yeni isim oldu. Eski bakanlardan Efkan Ala ile Mahir Ünal da MKYK'da yer aldı. Erdoğan'ın listeyi hazırlarken gençler ve kadınların yanısıra bölgesel dengeleri de dikkate aldığı görüldü.



GEÇMİŞTEN GELECEĞE: Erdoğan, yeni MKYK listesinde Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mehdi Eker, Cevdet Yılmaz, Burhan Kuzu başta olmak üzere AK Parti'nin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerde kendisiyle birlikte çalışan, "partinin abileri ve hafızası" olarak nitelendirilebilecek isimleri listede tuttu. Erdoğan, bu isimleri tutarken partiye gençlik aşısı da yaptı. Abdülhamit Gül, Mehmet Muş, Fatih Şahin gibi genç isimler MKYK'daki yerlerini korudu. Bunun yanısıra Rümeysa Kadak, Zelkif Kazdal, Sinan Göktaş gibi yeni isimlerle gençlere takviye yapıldı. Erdoğan'ın listesi özetle "geçmişi geleceğe bağlayan liste" olarak yorumlandı. Kulislerde, "Partinin geçmişten geleceğe değerlerini koruyarak yoluna devam edeceği mesajı verildi. Tam bir denge listes



İŞTE YENİ MKYK



LİSTEYE GİREN YENİ İSİMLER:



Başbakan Binali Yıldırım, Bülent Karakuş, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, işadamı Ethem Sancak, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Mehmet Emin Yılmaz, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Rümeyse Kadak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Hacı Ahmet Özdemir, Zelkif Kazdal.



YERİNİ KORUYAN İSİMLER:



Genel Sekreter Abdulhamit Gül, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, genel başkan yardımcıları Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Bursa Milletvekili Efgan Ala, Genel Başkan yardımcıları Erol Kaya, Fatih Şahin, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İstanbul Milletvekili Markar Esayan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Tokat Milletvekili Zeyit Aslan, Zeynep Alkış.



MKYK DIŞI KALANLAR:



Ayhan Ogan, Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Edibe Sözen, Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Fazilet Dağcı Çığlık, Hüseyin Özbakır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzioğlu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Yelda Erol Gökcan, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Serkan Bayram,genel başkan yardımcıları Şaban Dişli, Yasin Aktay, Yaşar Karayel, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak.