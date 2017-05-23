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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
'dan
kanun onayı
!
Giriş Tarihi: 23.5.2017
21:53
Güncelleme Tarihi: 23.5.2017
21:58
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
, Türkiye ile Azerbaycan arasında gümrük alanında ortak komite kurulmasına ilişkin kanunu onayladı
Detaylar birazdan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!
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