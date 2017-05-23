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Giriş Tarihi: 23.5.2017 21:53 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 21:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!

, Türkiye ile Azerbaycan arasında gümrük alanında ortak komite kurulmasına ilişkin kanunu onayladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!
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