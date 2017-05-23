Son dakika: FETÖ'ye büyük operasyon!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılanmasına yönelik başlatılan geniş çaplı operasyonda 124 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan (BTK-TİB) 33, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 36, KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait özel okullarda görevli yönetici konumundaki 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başlatıldı.

14 ŞÜPHELİ FAAL

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Ayrıca gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin Sermaye Piyasası Kurulu'nda faal olarak çalıştığı belirtildi.