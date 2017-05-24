‘Afrika’ya ilgimiz gönüle dayanıyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, 25 Mayıs Dünya Afrika Günü
ve Afrika Evi El Sanatları Pazarı ve Kültür Merkezi'nin kuruluşunun birinci yıldönümü dolayısıyla merkezi ziyaret etti. Türkiye'de görev yapan bazı Afrika ülkeleri büyükelçilerinin eşleri tarafından karşılanan Emine Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin eşi Hadja Djene Kaba Conde ile bir araya geldi. Afrika el sanatlarından örneklerin yer aldığı sergiyi gezen Emine Erdoğan ve Conde'ye Etiyopya kahvesi ve Türk kahvesi ikram edildi. Emine Erdoğan, daha sonra Afrika Evi El Sanatları Pazarı ve Kültür Merkezi'ndeki ürünler ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan daha sonra Afrika Birliği'nin kuruluş yıldönümü olarak kutlanan 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda konuştu. Emine Erdoğan, Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisinin çıkara değil, gönül bağlarına dayandığını ifade ederek, "Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımı hep dostluk üzerine olmuştur. Türkiye olarak, Afrika'nın küllerinden yeniden doğmasının da her zaman destekçisiyiz. Değişen dünyada Afrika'nın daha güçlü bir aktör olarak yer alacağına gönülden inanıyorum. Kıtanın istikbali parlaktır. Bu süreçte kadınların güçlenmesi bizim için temel hedeflerdendir" dedi. Emine Erdoğan'a 'Yılın Kişisi' ödülü başta olmak üzere birçok ödül de takdim edildi.