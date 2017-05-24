Bakan Bozdağ, CHP'yi Moğultay'la vurdu

Bozdağ konuşmasında Moğultay'ın sözlerini hatırlatarak "Sayın Seyfi Oktay zamanında 2 bin civarında hâkim alındı. Benim dönemimde bin civarında hâkim alındı. 3 bin hâkim alındı. Bu örgüte kadro vermeyecekler de kime verecekler, MHP'ye mi verecekler?" devamı da var."Yapılacak en akıllı hareket…" Bakın, bakın, kadrolaşma zihniyetini nasıl gösteriyor "…kendi devri iktidarında örgütleneceksin, kadrolaşacaksın, bu kadrolar günün birinde gelecek ve senin yolunu açacak. Şimdi en azından biz adil davranarak örgütü sınavlardan haberdar ediyoruz, örgütü bilgilendiriyoruz, örgüte sınava girme olanağını sağlıyoruz. Yanlış mı yapıyoruz?" Kim demiş? Mehmet Moğultay. Parti örgütlerine gönderiyor, haber veriyor da eleştiriler üzerine cevap veriyor. "Kadrolaşacak, önünü açacak." diyor. Şimdi, baktık bu kadrolar günü geldiğinde neler yaptı, hep beraber gördük."dedi.

Bozdağ "Bakın, daha başka bir şey söyleyeceğim. Avukatlıktan hâkim ve savcılığa geçmede yazılı sınav yoktu, sadece sözlüyle alınıyordu. Bakın, o dönemde kimler alınmış? Ben burada, özel bilgi olduğu için kişilerin ismini vermeyeceğim. Resmî Gazeteleri açar bakarsanız kimler sadece sözlüye çağrılıp alınmış, hepsi burada. Başka isimler de var. Resmî Gazete'yi alır bakarsanız orada o isimlerin hepsini görürsünüz." diye konuştu