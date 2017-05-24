Erdoğan: Faiz sömürüdür, bu işi çözeceğiz

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yurt dışı seyahatlerimizde mümkün olan her yere iş adamlarımızla birlikte gittik. Onların meselelerinin takipçisi olduk. Mevzuat veya bürokrasi engeli varsa onu kaldırmak için birlikte çalıştık.

Biraz önce de sayın başbakanın ifade ettiği gibi mevzuat amcadan hala kurtulmuş değiliz. Dünyanın neresine giderseniz gidin ne yazık ki bu bürokratik oligarşi her yerde sorun olmaya devam ediyor. Oluşumların içerisinde dahi az önce burada şikayet edildiği gibi örneğin kredi faizleri noktasında bakıyorsunuz her yerde yüksek faizden şikayet var mı, var. Bunu dillendiren bir Cumhurbaşkanı olarak hep gündemimde tuttum, hala da tutuyorum, gündemimde olmaya da devam edecek. Çünkü yüksek faizi bir sömürü aracı olarak görüyorum. Burada kâr amaçlı bir faiz mantığı yok. Sömürü aracı olarak bir faiz mantığı var. Bu sömürüyü çözeceğiz

ALLAH'IN İZNİYLE BU YÜKSEK FAİZ MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ

Bunu uygun faizle vereyim de ülkem kazansın anlayışı yok. Bakıyorsunuz o karınca gibi yazılar var mı? Bu anlayış adil bir anlayış değil. Ama bunun da çözülmesi şart. Allah'ın izniyle bunu da çözeceğiz. Tek derdi üretmek olan, kendisiyle birlikte ülkesini büyütmek, kalkındırmak olan herkesin yanında yer almaya devam edeceğiz. Ülkemizde çalışmak, üretmek, kazanmak isteyen hiç kimseye engel olmadığımız gibi tam tersine her türlü desteği sağladık. Tüm bu çalışmalarda iş dünyamızın temsilcileriyle sürekli istişarelerde bulunduk. TOBB asli görevlerine ne kadar odaklanırsa o kadar başarılı olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Genel Kurulu'nda konuştu

KARARLI OLARAK 2023, 2053 HAZIRLIKLARIMIZI YAPMALIYIZ

Özellikle 15 Temmuz'da güçlü duruşunuzla Ahilik sıfatını hak ettiğinizi ortaya koydunuz. Her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O çağrıya anında cevap vermek suretiyle bu milletin alnı öpülesidir. Dünyada bu milletin eşi benzeri yoktur. Bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum. TOBB ülkemizin geleceği için ekonomiyle demokrasinin aynı bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu kabul etmiş kurumumuzdur. Hak ve özgürlüklerin korunması konusundaki hassasiyetiyle de milletimizin gönlündeki yerini güçlendireceğine inanıyorum. Sürekli ecdada atıfta bulunmamızın sizlerle sohbet ederken söze Ahilikten bahsetmemizin sebebi budur. Yakın uzak tüm geçmişimizle irtibatımızı sıkı tutmalıyız. Türkiye'nin 2023 hedeflerini ilan ettik. Bu doğrultuda adım adım ilerliyoruz. 2053'e hazırlık olacak mahiyette çalışmalar yapıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün bakan arkadaşlarımıza özellikle şunu kendilerinden isteyeceğim. Yol haritanızı 6 aylık olarak hazırlayın getirin diyeceğim. Bunun için hazırlıklarımızı kararlı olarak yapmamız gerekiyor.

SANAYİ 4 ADIYLA İFADE EDİLEN YOĞUN TEKNOLOJİYE GEÇMELİYİZ

Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelerek bu büyük nüfusumuzu en etkili bir şekilde değerlendirmeliyiz. Eğitim seviyedik işgücü kalitesinde artış sayesinde rekabet gücümüz her geçen yıl güçlenecektir. Kişi başına milli gelirimizi 25 bin dolar hedefinin üzerine çıkardıktan sonra dünyanın müreffeh milletleri arasında yerimizi almış olmalıyız. Türkiye 2035 yılında 90 milyonu aşacak nüfusuyla dünyanın ilk 20 ülkesinden birisi olacaktır. Bütün bunlar bir ülkede bir dayanışma ruhunu getirecek. Bu ruh birbirine inandırma, kenetlenme, birlik beraberlik bizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacaktır. Çok daha hızlı yüreyeceğiz, inşallah ülkemizi yarışın içerisinde ilk 10'un içerisinde göreceğiz. Türkiye net ticaret fazlası, cari fazlası bir ülke haline gelmeden hedeflere ulaşamaz. 2035'de üretim gücümüzü küresel değel seviyemizin üstlerine çıkarmak durumundayız. Sanayi 4 adıyla ifade edilen teknoloji yoğun üretim yapısına geçerken insanlarımızı yeni ihtiyaçlara uygun alanlarda hizmet vermek üzere hazırlamalıyız.

AMAÇ TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL BİR BİLGİYE SAHİP ÜLKE OLMAK

Amacımız, Türkiye'yi bölgesel bir güç olmanın yanında küresel bilgiye sahip bir ülke konumuna çıkarmak.

İstanbul, Ankara başta olmak üzere şehirlerimizi yeniden ele almalı yeniden cesur dönüşüm projelerini yeniden hayata geçirmeliyiz.

GELİN YERLİ OTOMOBİL YAPALIM

Diyorum ki, gelin şu yerli, yüzde yüz üretimi olan otomobilimizi Türkiye Odalar ve Borsalar camiası içerisinden çıkaralım. Ben diyorum ki, TOBB çatısı altından yüzde yüz yerli otomobilini çıkarsın.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: Sayın Cumhurbaşkanım siz bizim yanımızda olduktan sonra biz bunu yaparız.

CUMHURBAŞKANI: Biz bunun yanındayız. Hayırlısı olsun. Bu çalışmalarımızın tamamını sürdürebilirlik esasına göre yürütmeden 2035 hedeflerine ulaşamayız. Demokratik ve ekonomik standartları yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız. 15 senedir hep teklif etmişimdir: Gelin bu otomobilimizi hep birlikte yapalım. Montaj, montaj, montaj! Montajcılık bu millete yakışmıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil müjdesi!

ORTADA İLTİFAT OLURSA MARİFETİN EMARELERİ GÖRÜLÜR

Bugün başka bir Türkiye var. Gelin hep birlikte geleceğin Türkiye'sini inşa ederek bize hala hasta adam diye bakanlara dersini verelim. Bu millet yapar mı yapar. Siz yatırım yapmak için, yüksek teknoloji için ne gerekiyorsa biz de bunları hayata geçirmenin yollarını arayacağız. Yaptığınız çalışmaları gördükçe biz de size kapıları açmak için şevkle çalışacağız. Unutmayın marifet iltifata tabidir derler. Ama unutmayın ortada ltifat için marifetin emareleri görünmesi gerekir.