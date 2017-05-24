Engin Ardıç'tan 2029 yılının sorusu

Bürokrasinin beli kırılıyor.

Bürokrasiden kastımız "bugün git yarın gel" anlamında bir "kırtasiyecilik" değildir, onun beli çoktan kırıldı. Artık bazı memurlar işi düşen vatandaşa "köpek muamelesi" edemiyorlar. Kastımız, bir "zümre" olarak Türkiye'nin efendisi olmuş kitle.

Sosyoloji açısından yani. Bir aristokrat sınıfı bulunmayan Türkiye'nin aristokrasisi bunlardır.

Bu zümre, önce imparatorluğu batırdı sonra mucize yaratıp cumhuriyeti kurdu.

Bu zümre, önce demokrasiyi ortadan kaldırdı sonra ona yeniden döner gibi yaptı ama ipleri de her zaman elinde tuttu.

Ülkeyi "perde arkasından", kimi dönemde de açıkça perdenin önünden yönetti.

İnönü, çok partili hayata dönmek zorunda kaldı ama demokrasiye geçmedi!

DEMOKRAT PARTİ'NİN EN BÜYÜK HATASI...

Demokrat Parti niçin çuvallamıştır, bilir misiniz? CHP'nin ona çizdiği çemberin, koyduğu çerçevenin, yerleştirdiği kuralların dışına çıkamadığı için...

DP, iktidarının en başında asıl yapması gereken işi yapmadı, anayasayı değiştirmedi. Seçim sistemini de değiştirmedi. (...)

Böylece, iktidarının daha beşinci yılında sıkıştı. Darlıklar, yokluklar başladı.

Döviz darboğazını büyük ölçüde çözebilecek "turizme yönelmeye" de Menderes'in aklı hiç basmadı. (Çünkü bir çiftçiydi, ufku bununla sınırlıydı ve kalkınmadan "tarıma traktör sokmayı" anlıyordu.) Sıkışınca da baskıya yöneldi. Bu arada CHP de onu kışkırtmak için elinden geleni ardına koymadı.

BAYAR'IN DERDİ SİSTEMLE DEĞİL İSMET'LEYDİ

Bu gelişmeler Bayar'ı hiç ırgalamadı, çünkü eski bir İttihatçıydı ("ben komitacıyım" demeyi severdi), CHP kadrolarından geliyordu ve Atatürk'ün de son başbakanıydı... Bürokrat vesayeti onu üzmüyordu çünkü zaten kendisi bürokrattı. Onun derdi "sistemle" değil "İsmet'leydi"... Nitekim kerimesi de bugün Erdoğan'a karşı çıkarak tarihteki yerini aldı.

(...)

Fakat liberal devrimi yapmaya, bürokrat vesayetini kırmaya Menderes'in çapı yetmiyordu... Bu eksiği, bürokratlar tarafından katledilmesine yol açtı.

Demirel de vesayetten hep yakınmakla, hep ağlamakla yetindi. Onunla mücadeleye kalkışıp iki kere tepetaklak olunca, çareyi bürokrasiye teslim olup rahat etmekte buldu.

Demirel'in Özal'ı "çekemeyip" ona karşı çıkması ve eski koltuğuna yeniden kavuşma saplantısı bir fetret devrine yol açmış, Türkiye'ye uzun yıllar kaybettirmiştir! Bu bir gaflet ve ihanettir.

ÖZAL'IN YARIM BIRAKTIĞINI ERDOĞAN TAMAMLADI VE...

Özal'ın yarım bıraktığını Erdoğan geldi tamamladı. Halk devrimi asıl şimdi rayına oturmuştur.

Peki, vesayet düzeni bir karşı hamle yapar, iktidarı yeniden eline geçirmeye çalışır mı? Hani Fransa'da kralcıların 1789 Devrimi'nin intikamını 1815'te almaları gibi?

2029'UN SORUSU...

Bunu Tayyip Erdoğan'dan sonra bayrağı kimin tutup kaldıracağı belirleyecektir. 2029 yılının sorusunu şimdiden sormuş olduk.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN