Şamil Tayyar'dan Akın Öztürk ve Mehmet Dişli uyarısı

15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımının önemli isimleri Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli, Gökhan Şahin Sönmezateş ve İlhan Talu gibi isimler ilk kez hakim karşısına çıktı.

BU İKİ İSİM ÖNEMLİ

Şamil Tayyar, Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Son Söz programında bu davaya değinerek, Akın Öztürk ve Mehmet Dişli'nin bu isimler arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

AKLAMA ÇABASI OLACAK

Tayyar, özellikle bu davada bu iki ismi aklama çabalarının olacağını söylerken, davada en ağır cezayı almaları için takipçileri olacağını söyledi.

AYRICA KORUNMALARI LAZIM

Kritik isimlere suikast girişimi olabileceğini söyleyen Tayyar 'Bu kritik ve kilit rol oynayan iki ismin Akın Öztürk ve Mehmet Dişli'nin ayrıca korunması gerekir.

KURTARILMAYACAKLARINI ANLARLARSA...

Çünkü bunlar kurtarılmayacaklarını anlarlarsa ya da cümleyi şöyle kurayım kendilerine verilen sözlerin tutulmayıp, cezaevinde en ağır cezayı alacakları kanaati oluşursa itirafçı olmak isteyebilirler. Böyle bir durumda da bunlar konuşursa ortalık karışır diye düşünenler, Akın Öztürk ve Mehmet Dişli'ye cezaevinde suikast teşebbüsünde bulunabilirler.' ifadelerini kullandı.