Kocaeli'deki FETÖ davasında karar

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık S.D ve avukatı Aykut Balcı katıldı.

Duruşmada "Terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamaları yöneltilen sanık hakkındaki iddianame okundu.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olan sanık S.D, savunmasında, Kocaeli Üniversitesinde okul öncesi öğretmenlik bölümünde okuduğu 2012-2015 yıllarında maddi imkansızlıklar nedeniyle örgütün evlerinde kaldığını, bu yapının silahlı terör örgütü olduğunu bilmediğini öne sürdü.

ByLock kullanmadığını, kaldığı örgüt evine gelen kişilerin kendi aralarındaki konuşmalarından böyle bir programın varlığından haberinin olduğunu anlatan S.D, "Son sınıftayken 5-6 aylık dönemde ev ablası olarak görev yapmıştım. Görevim, evin ihtiyaçlarını tespit ederek, alışveriş yapmaktı. Evde kaldığımız sürede Fetullah Gülen'in kitaplarını okumamız isteniyordu. Bu bir zorunluluktu. Bu nedenle bende bu kitapları okudum." diye konuştu.

Sanık S.D, okul bitmeden önce nişanlandığını, bunu öğrenince nişanlı birinin evde kalamayacağını söylediklerini, o nedenle evden ayrıldığını belirterek, "Nişanlımla bir arkadaşımın aracılığı ile tanıştım. Örgüt bulmuş değildir. Şu anda evliyiz. Örgütle ilgili bildiğim her şeyi anlattım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum. Ancak ceza verilecek olursa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Balcı, müvekkilinde ByLock tespit edilemediğini, Bank Asya'ya para yatırmadığını, örgüt evlerinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle kaldığını savunarak, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, etkin pişmanlık yasasından yararlanan sanığın, FETÖ üyelerinin kim olduğunu teşhis etmesinin ve örgütün faaliyetleri hakkında bildiklerini anlatmasının dikkate alınarak, TCK 314/2 ve 3713 sayılı yasanın 5. maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi.

Sanığın, her ne kadar "Terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılması talep edilmiş olsa da bu suçun unsurlarının oluşmayacağı yönünde kanaat getiren mahkeme heyeti, sanığı, etkin pişmanlık göstermesi ve örgüt hakkında bildiklerini anlatması dolayısıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum etti.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek sanığı serbest tahliye etti.