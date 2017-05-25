Ramazan ne zaman başlıyor? - İlk oruç ne zaman tutulacak? - Detaylar bu adreste

Milyonlarca müslümanda ilk sahur heyecanı başladı. Mübarek Ramazan ayına sayılı saatler kala ''Ramazan ne zaman başlıyor?'' sorusu sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. 2017 Ramazan başlangıcı ile birlikte oruç tutmaya başlayacak olan milyonlarca müslüman bu ayı dua ve ibadetler ile geçirecek. Peki ilk sahur ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? Tüm bu soruların yanıtına sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Mayıs ayının sonuna doğru gelinirken milyonlarca müslümanda ilk sahur heyecanı yaşanmaya başladı. 26 Mayıs 2017 Cumartesi günü İstanbul'da ilk sahur 03.36'da yapılacak, iftar ise 20.33'te açılacak.



RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI BELLİ OLDU

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarını açıkladı. Pide fiyatlarının ülke genelinde 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacağını belirten Balcı, bu yıl girdilerin artması ile beraber pide fiyatlarının en makul seviyede tutulduğunu kaydetti. Balcı, "Ülke genelinde 6 lira 60 kuruşun üzerinde olmayacaktır. Örnek verecek olursak Ankara ilinde 2015, 2016 yılında 250 gram pide 1.5 liraya satılıyordu. Bu Ramazan ayında azami uygulanacak fiyat tarifesi 300 gramı 2 lira olarak belirlenmiştir. Bu da hem 50 gram bir büyüme söz konusu pidede. 1.5 lira olan pidede 2 lira olarak belirlenmiştir. Bu 2015 yılındaki 250 gramı 1.5 lira olan pide, 2017 yılında 300 gramı 2 lira oluyor" dedi.

RAMAZAN AYINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN BAZI BESLENME ÖNERİLERİ

1. Ramazan ayında iftar ve sahuru iki ana öğün olarak düşünmek ve beslenme programınıza iftardan belirli bir süre sonra 2 ara öğün daha eklemek yeterli beslenmenizi sağlıyor. İftarda kahvaltı yapar gibi domates, peynir, zeytin ve ekmek gibi besinlerle orucunuzu açmak uzun süre aç kalan midenizi yormuyor. Kahvaltılık atıştırmalıklardan sonra az yağlı et yemekleri, sebze veya salata seçeneklerini deneyebilirsiniz.

2. Kan şekerini hızlı yükselten beyaz ekmek, pilav ve makarna gibi yiyecekler yerine bulgur pilavı, tam buğday ekmeği veya kepekli makarna tercih etmek uzun süre tok kalmanıza yardım ediyor.

3. İftarda kızartmalar veya çok yağlı yemeklerdense ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanmış yemekler tercih etmek gün boyunca aç olan midenizi yormuyor.

4. Lif yönünden zengin besinler tüketmek bu dönemde oluşabilecek kabızlık gibi sorunları önler. Kepekli tahıllar, kuru baklagiller ve yulaflı besinler lif yönünden zengin yiyeceklerle örnek verilebilir.

5. İftardan sonraki ara öğünlerde bolca kuruyemiş tüketmek vücuda gerekli olan vitaminleri sağlıyor. Fındık, badem, ceviz ve kuru meyve atıştırmak ramazan ayını daha sağlıklı geçirmenizi sağlıyor.

6. İftardan sahura kadar olan dönemde bol bol su içmek gün boyunca oluşabilecek susuzluk ihtiyacını gidermek açısından önem taşıyor. Bu zaman aralığıda en az 2 litre su içmeye özen gösterin.

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.



Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.