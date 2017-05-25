Son dakika... TSK açıkladı: 15 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK: Tendürek ve Şemdinli'de toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada ise alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu bugün saat 10.50 sularında Irak kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyonda aynı vuruş bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir cephaneliğin de imha edildiği ifade edildi.