Son dakika... açıkladı: 15 etkisiz hale getirildi!

Giriş Tarihi: 25.5.2017 15:56 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 16:16
Son dakika... TSK açıkladı: 15 terörist etkisiz hale getirildi!

'teki terör unda 15 etkisiz hale getirildi

: ve 'de toplam 15 etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada ise alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu bugün saat 10.50 sularında kuzeyi bölgesine hava harekatı düzenlendiği ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. da aynı vuruş bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir cephaneliğin de imha edildiği ifade edildi.

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Son dakika... TSK açıkladı: 15 terörist etkisiz hale getirildi!
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