Tanıdıklar Öksüz’ün darbe ekibinden çıktı

FETÖ
'cü darbe girişimiyle igili Genelkurmay Çatı Davası
olarak bilinen ve darbenin beyni söz 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin tamamının yer aldığı davaya Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda devam edildi. Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davada "Kara Kuvvetleri imamı" olarak bilinen eski Albay Bilal Akyüz hesap verdi. Akyüz savunmasının içinde şehit yakınlarını "Acılarını anlıyorum" gibi sözlerle tahrik etti. Çıkan tartışmaları mahmeke başkanı yatıştırdı. Ardından ise sanık avukatı şehit ailelerinin acılarını paylaştığını ancak, sanıklara yönelik sözleri nedeniyle cezai işlem yapılmasını isteyince yine kargaşa çıktı. Ortam sakinleştikten sonra söz alan Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın "Meslektaşım bilmeli ki bizim geleneklerimizde yakını ölen birine 'geçmiş olsun' demek onun acısını artırır" dedi. 15 Temmuz akşamı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ'cülerin temsilcisi olarak darbe üssü Akıncı'ya gönderilen ve bu nedenle darbede kilit konumda bulunan Akyüz "37 kişilik yurtta sulh konseyinden sadece 5 kişiyi tanırım, gerisini tanımam" dedi. Akyüz'ün tanıdığı kişilerin darbe girişimi öncesinde Ankara Çayyolu'ndaki üç katlı villada Adil Öksüz ile planlama yapan darbeciler olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz günü Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan aranarak, gizli bir terörle mücadele faaliyeti nedeniyle Akıncı Üssü'nde görevlendirildiğini anlatan Akyüz, yaralı darbecilere yardım ettiğini belirtip, "Onlar da insandı" dedi.
Bilal Akyüz