Şehit kaymakam Safitürk’ün ikinci hayali de gerçekleşti

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk
'ün, Mardinli öğrencileri Trabzonspor maçı izlettirme hayalinin gerçekleştirilmesinin ardından, Trabzon'dan da öğrenci, öğretmen ve gazetecilerden oluşan 80 kişilik kafile Derik ilçesine geldi. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, "Midyatlılar, Trabzon'dan gelen misafirlerini bağrına bastı. İki farklı kültür gibi görünse de aynı elin iki parmağı, aynı ağacın iki meyvesiyiz. Kaymakam Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeşliğimizi kimse bozamaz" dedi. Projenin Trabzon sorumlusu Ahmet Külekçi ise "Birliğimiz ve bütünlüğümüz daha da güçlenecek" diye konuştu. Derik sokaklarında kemençe ve davul zurna eşliğinde horonlar oynayan kafile, Midyat ilçesi ile tarihi Hasankeyf'i de gezdi.