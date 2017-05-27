Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır

Konuşmadan satırbaşları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin darbeler dönemini artık bir daha açılmamak üzere kapattığını sandığımız bir dönemde yaşadığımız 15 Temmuz felaketi milletimizin yüreğinde ve hafızasında derin izler bırakmıştır. Biz inşallah 15 Temmuz'dan ibret alacağız ve bir daha tekerrürüne de izin vermeyeceğiz. Sadece 15 Temmuz'un değil, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın, 12 Mart'ın, 27 Mayıs'ın tekerrürüne de müsaade etmeyeceğiz."

Milletimizden aldığımız destekle bu kadim görevi sürdüreceğiz

15 Temmuz'un diğer tüm darbe girişimlerinden arkı milletimizin iradesini ortaya koymuş olmasıdır.

Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır.

Ben milletimle iftihar ediyor bu aziz milletle gurur duyuyorum. Bundan sonra adı ve söylemi ne olursa olsun ülkeye ihanet cezasız kalmaz.