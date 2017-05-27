İl il iftar vakitleri ve imsakiye burada! - Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? - İşte iftar saatleri

Her sene coşku, heyecan ve büyük sevinç ile karşılanan bir Ramazan ayını daha idrak etmenin sevincini yaşayan milyonlarca müslüman bu gece ilk sahura kalkarak oruçlarını tuttular. Bu nedenle 2017 iftar saatleri sabah saatlerinden bu yana en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? ise en çok merak edilen soru oldu. Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için iftar saatlerini bu başlık altında derledik. İl il iftar vakitleri sayfamız ile ezan saatlerini takip edebilirsiniz. İşte 27 Mayıs Cumartesi imsakiye...



İSTANBUL İFTAR SAATLERİ



ANKARA İFTAR SAATLERİ



İZMİR İFTAR SAATLERİ

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?



Bu gece sahura kalkarak ilk orucunu tutan milyonlarca vatandaş akşam ezanı saatlerini merak etmeye şimdiden başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer iller için akşam ezanı vakitlerine aşağıda bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



İL İL EZAN SAATLERİ



HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) OKUDUĞU RAMAZAN DUASI

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."



RAMAZAN MESAJLARI

Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan… 11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun. Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı Ramazanlar.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar. Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.

Başı rahmet ortası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim. Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...Hayırlı Ramazanlar. İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…