Myanmar’daki FETÖ okulu yöneticisi Türkiye’ye getirildi!

Muhammet Furkan Sökmen isimli şahsın Myanmar'da olduğu tespit edilerek Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığınca Myanmar yetkilileriyle irtibata geçildi.

Şahsın geçerli seyahat belgesi olmaması nedeniyle Türkiye'ye sınır dışı edilmesi talep edildi.

Talebin olumlu değerlendirilmesi üzerine Sökmen, Myanmar'dan Tayland aktarmalı olarak 24 Mayıs 2016 günü sınır dışı edildi.



Muhammet Furkan Sökmen Tayland'da THY uçağına binmeyi reddedince Tayland'a giden İnterpol Daire Başkanlığı görevlilerinin refakatiyle 27 Mayıs 2017 saat 04.30'da Türkiye'ye getirildi.



Adı geçen şahsın aynı zamanda FETÖ bağlantılı 'Horizon International Scholls'un yöneticilerinden ve 'Mediterranean International Education Services Co. Ltd' adlı şirketin ortaklarından olduğu da tespit edildi.