Tarsus’ta 7 ay önce başlayan kazı gizemini koruyor

82 Evler Mahallesi'nde, gecekondu türündeki bir evde bir polis memurunun defineciler tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan ve polislerin yoğun güvenlik önlemi aldığı arkeolojik kazı, tam 7 aydır devam ediyor. Dört evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda devam eden kazı alanının görüntüsü alınmaması için her yer mavi branda ve tel örgü ile çevrildi.

KAZI ÇALIŞMALARI 7 AY ÖNCE BAŞLADI

7 ay önce başlatılan kazı çalışmalarının sadece Ankara'dan gelen özel ekip tarafından yürütülmesi ve kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmaması çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Gizemli kazı, Danyel Peygamberin veya Roma İmparatoru Dakyanus'un hazinesinin çıkarıldığı yönünde çeşitli şehir efsanelerine yol açmış bulunuyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kazının ilk başladığı günlerde çevredeki binalara keskin nişancıların yerleştirildiği, evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışında ise tam donanımlı özel hareket polisinin aldığı önlemler, bölgede oturan vatandaşların aşırı tepkisini çekince güvenlik önlemi hafifletildi. Nöbetçi polisler çevreyi sürekli kontrol ederken, kazının ne zaman biteceği ise söylenmiyor.

BÖLGEYE KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR

Esrarengiz kazı konusunda yetkililer herhangi bir açıklama yapmazken mahalleli ise kazının 7 aydır devam ettiğini ve güvenlik önlemleri olduğunu, kimsenin o bölgeye yaklaştırılmadığını söyledi.