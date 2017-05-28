15 Temmuz'un Madanoğlu'su Kemalist görünümlü Gülenist Cemal!

Bu satırları bir 27 Mayıs günü yazıyorum. Türkiye tarihinde askeri darbeler dönemini başlatan, iktidara gelmek için her türlü eşkiyalığın mubah sayıldığı o aşağılık gün: 27 Mayıs...

15 Temmuz 2016 ile 27 Mayıs 1960 arasında da büyük korelasyonlar hatta yer yer birebir ayniyetler vardır...

Elbette 15 Temmuz omurgası itibariyle Gülenist bir darbe teşebbüsüdür. Fakat 15 Temmuz darbecilerinin rol modeli 27 Mayıs darbecileridir...

Geçen ay Genelkurmay Askeri Başsavcısı Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu'na gittiğimi, saatler süren görüşmemizi aktarmıştım...

Yüzbaşıoğlu ben ve Nagehan'a askeri kütüphanelerden -15 Temmuz'dan 9 ay önceden başlayarak- tüm 27 Mayıs darbecilerinin hatıra kitaplarının kapış kapış alınarak, 15 Temmuz'cu subaylar tarafından okunduğunu tespit ettiğini anlatmıştı...

27 Mayıs cunta darbesi 15 Temmuz cuntasının da rol modeliydi. Hatta 27 Mayıs-15 Temmuz arasında isimler üzerinden korelasyon kurmak da mümkündür...

27 Mayıs 1960'ta Tümgeneral Cemal Madanoğlu'nun rolü ne ise 15 Temmuz 2016'da da Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün rolü aynıdır...

Madanoğlu-Partigöç arasında benzerlik yoktur. Bu iki isim arasında nerdeyse bire bir ayniyet vardır. Aynı durum Cemal Gürsel-Akın Öztürk arasında da vardır...

Madanoğlu 27 Mayıs'ın kalbi ve beynidir. Partigöç de 15 Temmuz'un Madanoğlu'sudur...

15 Temmuz'un kalbi ve beyni yani darbenin askeri lideri tartışmasız Partigöç'tür...

Artık tüm tarihsel kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır 27 Mayıs'ın lideri bilinen Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel aslında 27 Mayıs'ın başarısında hiçbir rolü olmayan oportünist bir yancıdır...

15 Temmuz'un askeri lideri sanılan Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk de 15 Temmuz'un Cemal Gürsel'idir...

Bire bir aynı pozisyonda olan iki oportünist ve yancı orgeneral tipolojisidir Gürsel ve Öztürk...

27 Mayıs'ın beyni Cemal Madanoğlu yaptığı eşkiyalığa Atatürk'ü kalkan yapan aşağılık bir hayduttu...

15 Temmuz'un beyni Mehmet Partigöç ise Mehdi gördüğü Fetullah Gülen'in emrinde bu eşkiyalığı yapan aşağılık bir hayduttu...

Sözün özü: Mehmet Partigöç Kemalist görünümlü Gülenist bir Cemal Madanoğlu'dur...