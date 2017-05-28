Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 kızıl elmamız her şeyiyle size emanet

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra 81 il ve KKTC'den birer kadın ve erkek temsilci genç ile sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki gençlere hitaben yaptığı konuşmasına, "Sizler nezdinde tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum. Bu milli günümüz vesilesiyle istikbalimiz olan siz, gençlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum." diyerek başladı.

Gençlerin enerjisinin, dinamizminin ve geleceğe umutla bakan gözlerinin kendisine daima mutluluk verdiğini, motivasyon kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, gençlere baktığında özellikle kendi gençlinin aklına geldiğini söyledi.

Kendisi bu yaşlardayken tüm benliklerini kaplayan, heyecanlarıyla hayata nasıl baktıklarını, dünyayı nasıl avuçlarının içinde hissettiklerini gördüğünü aktaran Erdoğan, "Eğer o dönemde böyle ideallerimiz olmasaydı, onlara ulaşmak için kendimizi yetiştirme gayretine girmeseydik, herhalde bugün ulaştığımız bu yerlere gelemezdik." ifadesini kullandı.

2053 TÜRKİYESİ SİZE EMANET

Gençlik döneminde yapılan hiçbir şeyin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şöyle çevreme bir bakıyorum, bazılarının gençlerimizle ilgili, yeni nesille ilgili karamsar düşünceler taşıdıklarını görüyorum. Ben ise tam tersine gençlerimizden, yeni nesillerden ümitliyim. 2023 Türkiyesini sizler için ve sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Bir sonraki Kızıl Elma'mız olan 2053 Türkiyesi ise her şeyiyle sizlere emanettir. Aynı şekilde 2071 vizyonunu sonraki nesillere kazandırma sorumluluğunu da sizler üzerinizde taşıyorsunuz.

Kendilerinden bu derece büyük beklentilerimizin olduğu gençlerimize güvenmemek, inanmamak, geleceğimizden vazgeçmek demektir. Biz, geleceğimizden vazgeçmiyoruz, tam tersine istikballe ilgili hedeflerimizi sürekli büyütüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 Türkiyesi ile bugünkü Türkiye arasında ekonomik büyüklük farkının bulunduğunu, kişi başına düşen milli geliri 3 bin 500 dolardan, 11 bin dolara çıkarmış bir Türkiye'den söz edildiğini vurguladı.

Hedeflerinin bu rakamı 2023 yılına kadar 25 bin dolara yükseltmek olduğunu bildiren Erdoğan, Türkiye'nin ilerki 6-7 yıllık dönemde iki kat daha büyümesinin önünde hiçbir engelin bulunmadığını dile getirdi.

HEDEFLERİMİZDEN TAVİZ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaten önlerine çıkartılabilecek tüm engellerin çıkartıldığına ve çıkartılmaya da devam edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ben, bütün bu yaşadıklarımızı bir kenara bırakıyorum. Sadece 2013 yılından beri maruz kaldığımız saldırılar, İstiklal Harbimizden bu yana başımıza gelen en ciddi sıkıntılardır. Gezi olaylarından 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimine, bölücü örgütün çukur eylemlerinden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar her biri tarihi nitelikte pek çok olay yaşadık.

Ülkemiz, dünyanın en kanlı terör örgütlerinin saldırısı altında olmasına rağmen, hedeflerinden, yatırımlarından zerre kadar taviz vermemiştir. Yatırımlar yine devam etmiştir. Çünkü biz, kesinlikle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız, bu kararlılığın içerisindeyiz. Bu kararlılığın gerisindeki en büyük sebep, gençlerimize güvenli, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye bırakmak ve ülkemize olan bağlılığımızdır."