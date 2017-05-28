Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek eksiğimiz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizin ihtiyacı, milletimizin talebi, bizim hayalimiz olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hala pek çok eksiğimiz bulunuyor. Dilimizden, tarihimize kadar birçok alanda ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni yeni değişiyor. Medyadan sinemaya, bilim teknolojiden hukuka kadar pek çok alanda hala en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyetteki kişilerin, ekiplerin, hiziplerin bulunduğunu biliyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu durumdan da büyük üzüntü duyuyorum.

Biz 14 yıldır siyasi iktidarız. Ama halen sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var.

TEK EKSİĞİMİZ

Vakıf, dernek, parti gibi kuruluşlardan yapılan hizmetler gönül işidir. Sevgi, sevda işidir. İnsan yetiştirmek her şeyden önce inanç, adanmışlık, sabır ve süreklilik gerektirir. Her imkanımız var, tek eksiğimiz hizmete dönüştürecek adanmışlardır. Biz 80 milyon insanın tamamına ulaşmayı hedefleyen bir hareketiz, bunun farkında olmamız gerekir. Bizi birçok şeyler aldatmamalı. Umudunu bize bağlamış milyonlarca mazlumun sorumluluğunun üzerimizde olduğunu unutmamalıyız. Bizim sınırlarımız 780 bin kilometre değildir. Başka türlü davranma şansımız yoktur."

GEZİ PARKI'NIN GENÇLERİ DEĞİLDİ

Gençlerimiz de 15 Temmuz'da hemen harekete geçtiler, darbecilerin üzerlerine gidip işgal edilen yerleri kurtardılar. En ön saftaydılar. Birilerinin artık 'yeni nesilden ülkeye, millete hayır gelmez' dediği gençler, o gece (15 Temmuz) böyle söyleyenleri mahcup ettiler. O gece oraya gelenler Gezi parkının gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler vatanını, milletini seven, bayrağı, ezanı için yola koyulan gençlerdi. Tarihi bir ders verdiler darbecilere. Burada bir güzellik, önem var."