Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti iftarında konuştu.

Erdoğan, parti teşkilatlarında bir yenilenmeye gidilmesinin zorunluluğuna dikkat çekerek, "Adeta bir metal eskimesi görüyorum. Bu yıl sonuna kadar il, ilçe ve belde yönetimlerini yenilemek zorundayız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adeta bir metal eskimesi görüyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

AK Parti'nin 15 yıla yakın zamandır iktidarda kalmasının sırrı sürekli kendini yenilemesidir.

Sürekli kendimizi yenileyerek milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendireceğiz. Bize tevazu yakışır. Bundan asla taviz vermemeliyiz.

Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için hiç bir bahane kalmadı. 2019'a kadar yoğun bir program uygulamalıyız.

Bu yıl sonuna kadar il, ilçe ve belde yönetimlerini yenilemek zorundayız. Adeta bir metal eskimesi görüyorum.

Pek çok ülkenin yarım yüzyılda yaşamadığı hadiseleri 3 yılda yaşadık. Milletimiz hep yanımızda yer aldı, bize güçlü bir destek verdi.

Zamanımız az ama işimiz çok. Tek bir gün ve saat kaybetmeden gündemimizdeki sorunlara yoğunlaşmalıyız.

180 günlük programı Haziran'da başlatacağız.

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